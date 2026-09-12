Eine Woche ohne Wegwerfen – so will die Schweiz Lebensmittel retten

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Rund 30 Millionen Mahlzeiten wären zu retten, wenn in Schweizer Haushalten eine Woche lang keine Mahlzeiten weggeworfen würden. Unter diesem Vorzeichen beginnt an diesem Samstag eine breitangelegte nationale Woche gegen Food Waste.

Vom 12. bis 20. September weisen über 50 Organisationen unter dem Motto «Mach mehr draus!» auf Lebensmittelverschwendung hin, wie die Initianten von foodwaste.ch und United Against Waste mitteilten. Unter anderem seien Foodsave-Bankette, Kochkurse, Ausstellungen und weitere Mitmachaktionen geplant.

Immer wieder landen Lebensmittel im Mülleimer. Bild: shutterstock

Jede der beteiligten Organisationen und Unternehmen würden ihre eigenen Kommunikationskanäle nutzen, um zu zeigen, wie sich Lebensmittel im Alltag gewinnbringender nutzen liessen. Mit dabei sind unter anderem verschiedene Kantone vom Aargau bis Zug, Detailhändler von Aldi bis Volg sowie Gastroverbände wie Gastrosuisse und Hotellerie Suisse.

Dass Food Waste ein nicht zu unterschätzendes Ausmass hat, untermauern die Initianten mit Zahlen: In der Schweiz würden entlang der gesamten Kette von der Landwirtschaft bis zu den Privathaushalten rund 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel verlorengehen. In seinem Zuhause werfe eine Person durchschnittlich 80 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr weg, was einem Einkaufswert von 600 Franken entspreche. (hkl/sda)