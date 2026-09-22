Stolzer Titelverteidiger: Chunk hat den Fat Bear Contest 2025 gewonnen. Bild: keystone

Möge der Dickste gewinnen: «Fat Bear»-Wettbewerb in Alaska startet

Bei den diesjährigen «Fat Bear»-Wahlen mischen schwere Kandidaten mit: Zehn Weibchen und sechs männliche Braunbären gehen bei dem Wettbewerb im Katmai-Nationalpark (US-Bundesstaat Alaska) ins Rennen.

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Männchen 32 «Chunk» (auf Deutsch «Klotz»), der massige Sieger von 2025, ist wieder dabei. Kann der über 20 Jahre alte Braunbär mit der auffälligen Narbe auf der Schnauze seinen Titel bei der Kür zum fettesten Pelztier verteidigen?

Alles, was du zur diesjährigen «Far Bear Week» wissen willst.

Die 12. Ausgabe der «Fat Bear Week»

Zum zwölften Mal veranstaltet der Park im Südwesten von Alaska die «Fat Bear Week». Auf der Online-Plattform «Explore.org» werden ab heute täglich Bären zur Abstimmung präsentiert. Nach sechs Runden stehen sich im Finale dann nur noch zwei der ursprünglich 16 Mitstreiter gegenüber. Die Gewinner-Krönung findet am «Fat Bear»-Dienstag (29. September) statt. Nach Angaben des Parks gingen im vorigen Jahr mehr als 1,7 Millionen Stimmen aus über hundert Ländern ein.

Erstmals im Rennen ist unter anderem auch eine über 20 Jahre alte Bärenmutter, die in diesem Sommer drei Jungtiere an ihrer Seite hatte. Das Pelztier mit der Nr. 132 wird von den Park-Rangern als eines der grössten und erfahrensten Muttertiere in der Region des Brooks River beschrieben. Eine weitere Mitstreiterin ist die jüngere Bärin Nr. 131 mit dem Spitznamen «Marshmallow». Sie habe in diesem Sommer kräftig an Gewicht zugelegt und erscheine fetter als je zuvor, kommentieren die Tierhüter.

Auch Bär Nummer 856 nimmt am Wettbewerb teil. Bild: keystone

Auch ein wuchtiges Männchen mit dem Namen «Backpack» (auf Deutsch «Rucksack») ist unter den Kandidaten. Früher sei er beim Schwimmen oft auf den Rücken seiner Mutter geklettert, hiess es zur Erklärung seines Spitznamens.

Für den Sieg sind neben geschätzten Pfunden auch andere Eigenschaften wie etwa Temperament und Fischfang-Künste ausschlaggebend. Auf Webcams können Bären-Fans die Tiere beim Lachsfang beobachten. Auf Vorher-Nachher-Fotos ist zu erkennen, wie die nach dem Winterschlaf mageren Bären den Sommer über kräftig anspecken. Männchen können dann mehr als 500 Kilogramm wiegen. Sie brauchen diese Fettreserven, um die monatelange Winterruhe ohne Fressen zu überstehen.

Mit dem kuriosen Wettbewerb will der Katmai-Park über das Ökosystem und den Lebensraum der mehr als 2000 Braunbären in der Region informieren und auf Gefahren für die Tiere aufmerksam machen, etwa durch den Klimawandel. Das Gebiet hat mit die grössten Braunbär- und Lachsbestände der Welt.

Das Bracket

Das Bracket sowie alle Resultate findest du hier.

Bild: explore.org

Die Bären

132

Bild: explore.org

284

Bild: explore.org

610

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806

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901

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620

bild: explore.org

694

Bild: explore.org

131 Marshmallow

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428 Studious

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909

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910

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32 Chunk

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89 Backpack

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151 Walker

Bild: explore.org

164 Bucky

Bild: explore.org

903 Gully

Bild: explore.org

Der Livestream

(ome/sda)