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Fail-Dienstag

Endlich was zu lachen! Hier kommen die besten Fails der Woche

Fail-Dienstag

Hello, is it Fails you're looking for?

22.09.2026, 05:05
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Sapperlot, da ist schon wieder Dienstag!

Zu unserem Glück, denn die Arbeitswoche (Montag) war bis jetzt schon streng genug. Zeit also für eine Pause. Eine sehr lange Pause, schliesslich haben wir hier einen grösseren Haufen lustiger Fails für dich parat. Und dann musst du ja auch noch deinen gesammelten Stoff in die Kommentare pappen.

Sorry, CEO, die Pause könnte heute etwas länger dauern.

Bist du noch da und konzentriert?

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gif: instagram
Dann stürzen wir uns gemeinsam ins Vergnügen!

Beginnen wir mit dieser wundervollen Herbst-Deko:

Lustige Fails: Herbstdeko sagt Fail statt Fall
Bild: reddit

Es sollte «Fall» («Herbst») heissen. Aber so ist es für uns. Wie aufmerksam!

Das Beste an einer Hochzeit ist doch das Feiern mit Familien und Freunden.

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gif: instagram

«Freunden».

Karma der Woche:

(Zeitlupe beabsichtigt.)

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Gif: reddit

Du kennst die Regel: Wir lachen nicht.

Erinnert uns an die ein oder anderen Arbeitskollegen ...

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Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Lustiger Fail: Schild gegen Kindern für Hunde
Bild: instagram

Hunde willkommen – Kinder bitte hier anbinden

Es ist doch immer schön, wenn die Kinder etwas im Haushalt mithelfen:

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gif: instagram

Was Angestellte alles über sich ergehen lassen müssen …

Lustige Übersetzung auf Schild
Bild: reddit

Nichts anfassen ausser der Mitarbeiter

Na ja. Andere haben es allerdings auch nicht leicht.

Lustige Fails: Apotheker muss Fuss schauen
Bild: reddit

Neben der Tatsache, dass dieses kirchliche Schild ultra anstrengend ist: Wer zum Teufel ist Lesus?

Fail: Seltsames Kirchenschild mit Jesus aka Lesus
Bild: reddit

Probier's mal mit Lesus. Wenn du ihn nicht magst, wird dich der Teufel immer zurücknehmen

Sprachtalente sind hingegen Win:

Lustige Fails: Baustellen Sprache &quot;Spanisch&quot;
Bild: instagram

Andererseits: Immer diese Jugendsprache …

Lustige fails: Yoga Loft Design
Bild: reddit

Yolo Gaft.

Passend dazu ein paar weitere Design-Fails:

Unten geht's weiter mit den Fails …

1 / 43
Design-Fails in Schulen
Das Piktogramm könnte unter Umständen für Verwirrung sorgen.
quelle: reddit
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Wenn du den Fensterbauer nicht anständig bezahlst:

Lustige Fails: Fenster ohne Fenster
Bild: reddit

Interessantes Tattoo der Woche:

Fail: Tattoo der Woche
Bild: reddit

Bananenständer sind ja sowas von praktisch.

Lustiger Fail: Hängende Bananen
Bild: reddit

Fail sind hier vor allem die Schulrucksäcke, die jeweils grösser und schwerer sind als die Kinder selbst.

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Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

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Das Eichhörnchen schon.

Lustiges Inserat der Woche:

Fails: Inserat mit Spiegel
Bild: reddit

Mehr davon für später:

Und NUN: 24 Leute, die versuchen, ihre Spiegel zu fotografieren
Und NUN: 24 Leute, die versuchen, ihre Spiegel zu fotografieren

Könnte auch ein lustiger Streich sein, ist aber wohl einfach fail:

Lustige Fails: Halloween Tassen verkehrtr
Bild: reddit

uǝǝʍollɐɥ ʎddɐɥ

Bruttolohn (Verpackung) vs. Nettolohn (Realität):

Lustige Fails: Schoki Dessert ohne Schoggi
Bild: reddit
Lustige Fails: Schoki Dessert ohne Schoggi
Bild: reddit

Irgendetwas an diesem Stammbaum ist ganz und gar nicht gut.

Lustiger Fail: Schräger Stammbaum
Bild: instagram

Hab das WC im Badezimmer installiert, Boss!

Lustige Fails: WC im Bad
Bild: reddit

Alt, aber lüsterner Pikachu:

Fail: Lustiger und lüsterner Pikachu
Bild: reddit

Alt, aber Gopfertelli!

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Uuuuuuuuuuuuuuuuuuund ...

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gif: instagram

... tschüss!

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gif: instagram

Bonus-Win

Okay, DAS ist Teamwork:

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gif: reddit

Als Video [Reddit] allerdings etwas beeindruckender.

Und jetzt freuen wir uns wie immer auf deinen grossartigen Input in den Kommentaren!
\^o^/

Für mehr «Alt aber gut» treffen wir uns gleich noch im Archiv:

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Hundeschwimmen in Zürcher Badis

Die Hunde und ihre Herrchen hatten im Schwimmbad Töss in Winterthur sichtlich Spass. Hier der Mann aber mehr als der Hund.
quelle: keystone / michael buholzer
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