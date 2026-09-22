Endlich was zu lachen! Hier kommen die besten Fails der Woche

Fail-Dienstag

Hello, is it Fails you're looking for?

Madeleine Sigrist Folge mir

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Sapperlot, da ist schon wieder Dienstag!

Zu unserem Glück, denn die Arbeitswoche (Montag) war bis jetzt schon streng genug. Zeit also für eine Pause. Eine sehr lange Pause, schliesslich haben wir hier einen grösseren Haufen lustiger Fails für dich parat. Und dann musst du ja auch noch deinen gesammelten Stoff in die Kommentare pappen.

Sorry, CEO, die Pause könnte heute etwas länger dauern.

Bist du noch da und konzentriert?

Dann stürzen wir uns gemeinsam ins Vergnügen!

Beginnen wir mit dieser wundervollen Herbst-Deko:

Es sollte «Fall» («Herbst») heissen. Aber so ist es für uns. Wie aufmerksam!

Das Beste an einer Hochzeit ist doch das Feiern mit Familien und Freunden.

«Freunden».

Karma der Woche:

(Zeitlupe beabsichtigt.)

Du kennst die Regel: Wir lachen nicht.

Erinnert uns an die ein oder anderen Arbeitskollegen ...

Nicht sicher, ob Fail oder Win.



Hunde willkommen – Kinder bitte hier anbinden

Es ist doch immer schön, wenn die Kinder etwas im Haushalt mithelfen:

Was Angestellte alles über sich ergehen lassen müssen …

Nichts anfassen ausser der Mitarbeiter

Na ja. Andere haben es allerdings auch nicht leicht.

Neben der Tatsache, dass dieses kirchliche Schild ultra anstrengend ist: Wer zum Teufel ist Lesus?

Probier's mal mit Lesus. Wenn du ihn nicht magst, wird dich der Teufel immer zurücknehmen

Sprachtalente sind hingegen Win:

Andererseits: Immer diese Jugendsprache …

Yolo Gaft.

Passend dazu ein paar weitere Design-Fails:

Unten geht's weiter mit den Fails …

1 / 43 Design-Fails in Schulen Das Piktogramm könnte unter Umständen für Verwirrung sorgen. quelle: reddit

Wenn du den Fensterbauer nicht anständig bezahlst:

Interessantes Tattoo der Woche:

Bananenständer sind ja sowas von praktisch.

Fail sind hier vor allem die Schulrucksäcke, die jeweils grösser und schwerer sind als die Kinder selbst.

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Das Eichhörnchen schon.

Lustiges Inserat der Woche:

Mehr davon für später:

Könnte auch ein lustiger Streich sein, ist aber wohl einfach fail:

uǝǝʍollɐɥ ʎddɐɥ

Bruttolohn (Verpackung) vs. Nettolohn (Realität):

Bild: reddit

Irgendetwas an diesem Stammbaum ist ganz und gar nicht gut.

Hab das WC im Badezimmer installiert, Boss!

Alt, aber lüsterner Pikachu:

Alt, aber Gopfertelli!

Uuuuuuuuuuuuuuuuuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Okay, DAS ist Teamwork:

Als Video [Reddit] allerdings etwas beeindruckender.

Und jetzt freuen wir uns wie immer auf deinen grossartigen Input in den Kommentaren! \^o^/

Für mehr «Alt aber gut» treffen wir uns gleich noch im Archiv: