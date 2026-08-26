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Sommerdom Hamburg: Menschen nach aus Karussell in gerettet

Impressionen vom Hamburger Frühlingsdom auf dem Heiligengeistfeld im April 2026Impressionen vom Hamburger Frühlingsdom auf dem Heiligengeistfeld im April 2026, Hamburg Hamburg Deutschland Heiligengeis ...
Auf einem Drehkarussell am Hamburger Volksfest sassen Besucher und Besucherinnen in 30 m Höhe während drei Stunden fest.Bild: www.imago-images.de

Menschen nach rund drei Stunden aus Karussell in 30 Metern Höhe gerettet

26.08.2026, 02:4426.08.2026, 03:23

Auf einem Hamburger Volksfest haben 23 Fahrgäste eines Kettenkarussells rund drei Stunden in grosser Höhe festgesessen. Das Fahrgeschäft war am späten Dienstagabend wegen eines Defekts stehen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Grossaufgebot vor Ort, um das Karussell wieder auf den Boden zu bringen und Panik unter den Fahrgästen zu vermeiden. Nach Angaben der «Bild» befanden sich die Menschen etwa 30 Meter über dem Boden.

Kurz nach Mitternacht gelang es, das Fahrgeschäft wieder in Gang zu setzen. Die Betroffenen konnten nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt und ohne Hilfe der Feuerwehr aussteigen. Nun solle unter anderem der TÜV prüfen, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte.

Der Hamburger Sommerdom, auf dem das betroffene Kettenkarussell steht, endet am Sonntag. In diesem Jahr dauert das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli erstmals fünf statt bislang vier Wochen. Mehr als 1,3 Millionen Menschen besuchten den Sommerdom im vergangenen Jahr nach Angaben der Veranstalter. (sda/dpa)

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