Oktoberfest: Erster Tag knackt historischen Hitzerekord

Der erste Oktoberfest-Samstag geht als heissester Tag in die Geschichte des Volksfests ein. Das Thermometer klettert auf über 30 Grad – mit Folgen für die Besucher.

Der erste Tag des Münchner Oktoberfests 2025 hat einen historischen Temperaturrekord gebrochen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag laut «tz» mit.

Mit 30,7 Grad am Nachmittag wurde demnach der bisherige Höchstwert vom 22. September 1993 übertroffen. Der DWD zeichne die Wetterdaten des Oktoberfests seit 1879 auf. Auch insgesamt betrachtet erreichte München so spät im Jahr noch nie die 30-Grad-Marke.

Die hohen Temperaturen forderten auch die Rettungsdienste. Am frühen Nachmittag wurden knapp 250 Einsätze vermeldet. Der häufigste Grund waren Kreislaufprobleme aufgrund der Hitze. Weniger mit der Hitze, aber vielmehr wegen übermässigen Alkoholkonsums ist wenige Stunden nach Beginn des Oktoberfests die erste «Bierleiche» auf der Wiesn zu vermelden gewesen.

