sonnig25°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Oktoberfest: Erster Tag knackt historischen Hitzerekord.

Oktoberfest: Erster Tag knackt historischen Hitzerekord

Der erste Oktoberfest-Samstag geht als heissester Tag in die Geschichte des Volksfests ein. Das Thermometer klettert auf über 30 Grad – mit Folgen für die Besucher.
20.09.2025, 18:3420.09.2025, 18:34
Ein Artikel von
t-online

Der erste Tag des Münchner Oktoberfests 2025 hat einen historischen Temperaturrekord gebrochen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag laut «tz» mit.

Mit 30,7 Grad am Nachmittag wurde demnach der bisherige Höchstwert vom 22. September 1993 übertroffen. Der DWD zeichne die Wetterdaten des Oktoberfests seit 1879 auf. Auch insgesamt betrachtet erreichte München so spät im Jahr noch nie die 30-Grad-Marke.

Die hohen Temperaturen forderten auch die Rettungsdienste. Am frühen Nachmittag wurden knapp 250 Einsätze vermeldet. Der häufigste Grund waren Kreislaufprobleme aufgrund der Hitze. Weniger mit der Hitze, aber vielmehr wegen übermässigen Alkoholkonsums ist wenige Stunden nach Beginn des Oktoberfests die erste «Bierleiche» auf der Wiesn zu vermelden gewesen.

Verwendete Quellen:

Mehr zur Wiesn:

«O'zapft is»: Das 190. Münchner Oktoberfest ist gestartet
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
3
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
4
Estland: Russland hat Luftraum kilometerweit verletzt +++ Selenskyj will Trump treffen
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
3
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
4
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
5
SP-Wermuth nennt Kirk in der «Arena» Hetzer – SVP-Graber macht ihn zu Martin Luther King
Meistgeteilt
1
Newsom warnt: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen
2
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
3
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
4
19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote
5
Polen-Desaster schlimmer als gedacht: Dieses Haus wurde von eigener Rakete getroffen
Russland bestreitet estnische Luftraum-Verletzung: «Route führte über neutrale Gewässer»
Russlands Regierung hat die Darstellung Estlands bestritten, dass drei russische Kampfjets den Luftraum des baltischen Nato-Landes verletzt haben sollen. «Der Flug wurde unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumregeln durchgeführt, ohne die Grenzen anderer Staaten zu verletzen», teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit.
Zur Story