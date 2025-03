Dolly Parton: Die US-Sängerin heiratete 1966 ihren Ehemann Carl Thomas Dean. Bild: keystone

People-News

Dolly Partons Ehemann Carl Dean ist tot: Country-Star in Trauer

Carl Dean ging rund 60 Jahre lang mit Country-Star Dolly Parton durchs Leben. Nun ist er im Alter von 82 Jahren verstorben.

Dinah Rachko / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Während Dolly Parton seit Jahrzehnten im Scheinwerferlicht steht, mied ihr Ehemann Carl Dean Auftritte in der Öffentlichkeit. Privat stand er der US-Country-Sängerin jedoch seit etwa 60 Jahren zur Seite. Dean war Partons Inspiration zu dem Song «Jolene», einem ihrer grössten Hits. Jetzt ist er mit 82 Jahren gestorben.

Wie die US-Nachrichten- und Presseagentur Associated Press durch Partons Pressesprecher erfuhr, starb Carl Dean in Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee, und wird in einer privaten Zeremonie im Beisein seines engsten Familienkreises beigesetzt.

«Liebe, die wir über 60 Jahre teilten»

«Carl und ich haben viele wundervolle Jahre miteinander verbracht. Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang teilten, nicht gerecht werden. Vielen Dank für Ihre Gebete und Ihr Mitgefühl», wird seine Witwe Dolly Parton in der Mitteilung zitiert. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Dolly Parton war 18 Jahre alt, als sie nach Nashville zog und Carl Dean vor einem Waschsalon kennenlernte. «Ich war überrascht und erfreut, dass er mir beim Reden ins Gesicht sah, was bei mir selten vorkommt. [...] Er schien wirklich daran interessiert zu sein, herauszufinden, wer ich war und was ich vorhatte», zitiert die Nachrichtenagentur ein früheres Interview der heute 79-Jährigen.

Er inspirierte sie zu «Jolene»

Zwischen den beiden funkte es und sie gaben sich zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen am 30. Mai 1966 in Ringgold, Georgia, das Jawort. Dean war als Geschäftsmann tätig und soll Parton zu mehreren Songs inspiriert haben. So habe einst eine Bankangestellte für ihn geschwärmt «und er ging einfach gern zur Bank, weil sie ihm so viel Aufmerksamkeit schenkte», berichtete Parton einst in einem Interview mit dem US-Sender «National Public Radio». Das sei zu einem Running Gag zwischen Parton und ihrem Ehemann geworden, aus dem ihr Song «Jolene» entstanden sei.

«Als ich sagte: 'Verdammt, du verbringst so viel Zeit bei der Bank. Ich glaube nicht, dass wir so viel Geld haben.' Es ist also insgesamt ein unschuldiges Lied, aber es klingt schrecklich», verriet Parton.