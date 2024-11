In Amsterdam soll es zu Gewalt zwischen Pro-Palästina-Protestierenden und israelischen Fussball-Fans gekommen sein. Bild: IMAGO/ANP

Schwere Ausschreitungen in Amsterdam – Israel will Fussballfans ausfliegen lassen

Mehr «International»

Im Rahmen des Europa-League-Spiels zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv kam es in der niederländischen Grossstadt zu heftigen und gewaltsamen Ausschreitungen. Nach Angaben der Polizei in Amsterdam gab es im Zentrum an mehreren Orten Unruhen und 57 Menschen wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei machte allerdings keine Angaben, ob die Gewalt aus einem spezifischen Lager kam.

Gemäss Stimmen aus Medien und Politik in Israel soll die Gewalt von Pro- Palästina-Protestierenden ausgegangen sein, was bislang allerdings nicht bestätigt wurde. Dennoch will die israelische Regierung die Fussballfans in den Niederlanden nun ausfliegen lassen. So habe es Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angeordnet, heisst es in Berichten unter Berufung auf das Büro des Regierungschefs. Netanyahu soll die niederländischen Sicherheitskräfte aufgefordert haben, entschlossen gegen Gewalttäter vorzugehen und die Sicherheit der israelischen Fussballfans zu garantieren.

Diverse israelische Politiker teilten in den sozialen Medien Videos und sprachen von bestürzenden Gewaltszenen, in denen «propalästinensische Täter Jagd auf Juden gemacht haben». Die Echtheit dieser Aufnahmen liessen sich bislang allerdings nicht verifizieren. «Da findet 2024 in Europa ein Pogrom statt», kommentierte der israelische UN-Botschafter Danny Danon auf X.

Der israelische Aussenminister Gideon Saar schrieb eben dort: «Nach den schwerwiegenden Vorfällen stehen wir mit den Behörden in den Niederlanden in Kontakt. Jeder Israeli oder Jude, der sich derzeit in Not befindet oder Informationen zu den Gewalttaten hat, wendet sich bitte an das Lagezentrum.» Der Niederländische Premierminister Dick Schoof sagte, er sei mit Netanjahu im Austausch über die «völlig inakzeptablen antisemitischen Angriffe auf Israelis». (abu)