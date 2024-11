Gewalt in Amsterdam nach Fussballspiel Ajax gegen Tel Aviv. Bild: IMAGO/ANP

Verletzte und Vermisste nach Angriff auf israelische Fans in Amsterdam – was wir wissen

Nach einem Fussballspiel von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv ist es in der niederländischen Hauptstadt zu gewaltsamen Zusammenstössen gekommen.

Alles, was wir dazu wissen.

Was ist passiert?

Nach Angaben der Polizei in Amsterdam gab es im Zentrum an mehreren Orten Unruhen, israelische Fans des Fussball-Klubs Maccabi Tel Aviv wurden attackiert, 57 Menschen wurden vorläufig festgenommen.

«An mehreren Stellen in der Stadt wurden Fans belagert, misshandelt und mit Feuerwerkkörpern beworfen», erklärte Bürgermeisterin Femke Halsema. Sie verurteilte dieses «antisemitisches Verhalten».

Maccabi-Fans in Amsterdam. Bild: keystone

Nach Angaben der Behörden wurden mehrere Menschen verletzt, gemäss israelischen Medien werden drei Personen vermisst.

Stadt und Justiz untersuchen die Vorfälle. Die Behörden rufen alle Opfer auf, sich bei der Polizei zu melden und Anzeige zu erstatten.

Wer ist für die Gewalt verantwortlich?

Nach Angaben von israelischen Zeugen waren propalästinensische Jugendliche für die Angriffe auf die Fussball-Fans verantwortlich.

Genaue Details sind aber noch nicht bekannt, die Polizei hatte zunächst von kleinen Konfrontationen gesprochen und sich sehr zurückhaltend geäussert.

Reporter des Amsterdamer TV-Senders AT5 berichteten, propalästinensische Demonstranten hätten Maccabi-Fans mit Stühlen beworfen, als diese vom Stadion am späten Donnerstagabend ins Zentrum zurückkehrten. Mobile Einsatzkräfte der Polizei hätten die Israelis abgeschirmt und mit Bussen in ihre Hotels begleitet.

Knapp 60 Personen wurden verhaftet. Bild: keystone

Zusammenstösse vor dem Spiel

Bereits vor dem Spiel gab es im Zentrum der Stadt Zusammenstösse von israelischen Fussball-Fans und Sicherheitskräften. Dabei wurden nach Polizeiangaben etwa zehn Personen festgenommen wegen Störung der öffentlichen Ordnung und des verbotenen Besitzes von Feuerwerkskörpern.

Vor dem Spiel kam es auch nahe dem Stadion im Südosten der Stadt zu Auseinandersetzungen. Etwa 200 Demonstranten versuchten nach Angaben der Polizei, zu der Spielstätte zu gelangen. Zuvor hatte die Stadtverwaltung eine Demonstration direkt vor der Johan Cruijff Arena verboten und einen anderen Ort in der Nähe für die Kundgebung bestimmt. Die Sicherheitsvorkehrungen waren vor der Partie deutlich verschärft worden.

Wie reagiert die Politik?

Die israelische Regierung will die Fussballfans in den Niederlanden nun ausfliegen lassen. So habe es Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angeordnet, heisst es in Berichten unter Berufung auf das Büro des Regierungschefs. Netanjahu soll die niederländischen Sicherheitskräfte aufgefordert haben, entschlossen gegen Gewalttäter vorzugehen und die Sicherheit der israelischen Fussballfans zu garantieren.

Diverse israelische Politiker teilten in den sozialen Medien Videos und sprachen von bestürzenden Gewaltszenen, in denen «propalästinensische Täter Jagd auf Juden gemacht haben». Die Echtheit dieser Aufnahmen liessen sich bislang allerdings nicht verifizieren. «Da findet 2024 in Europa ein Pogrom statt», kommentierte der israelische UN-Botschafter Danny Danon auf X.

Der israelische Aussenminister Gideon Saar schrieb eben dort: «Nach den schwerwiegenden Vorfällen stehen wir mit den Behörden in den Niederlanden in Kontakt. Jeder Israeli oder Jude, der sich derzeit in Not befindet oder Informationen zu den Gewalttaten hat, wendet sich bitte an das Lagezentrum.» Der Niederländische Premierminister Dick Schoof sagte, er sei mit Netanjahu im Austausch über die «völlig inakzeptablen antisemitischen Angriffe auf Israelis».

Der radikal-rechte Populist Geert Wilders sprach auf X von einer Jagd auf Juden. «Ein Pogrom in den Strassen von Amsterdam. (...) Muslime mit palästinensischen Flaggen jagen Juden.» Auch der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, äusserte sich auf X empört. «Israelische Fussball-Fans jagen und zusammenschlagen ist kein Antikriegs-Protest.»

Israels Aussenminister reist nach Amsterdam

Wie am Freitag Morgen bekannt wird, reist Israels neuer Aussenminister Gideon Saar kurzfristig in die Niederlande.

Er wolle hochrangige Vertreter der niederländischen Regierung treffen, darunter seinen Amtskollegen, teilte das israelische Aussenministerium mit. Saar werde dabei die Bedeutung des Kampfes gegen Antisemitismus betonen. Den Angaben nach wird sich der israelische Aussenminister auch mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde vor Ort treffen.

Israels neuer Aussenminister Gideon Saar reist kurzfristig in die Niederlande. Bild: keystone

(ome/abu mit Material der SDA)