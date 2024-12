Hama fällt an die Rebellen – Assads Armee zieht sich zurück

In einer Videobotschaft gratuliert der Anführer der HTS-Miliz seinen Kämpfern und ruft dazu auf, sich nicht an Zivilisten, die auf der Seite des Regimes stehen, zu rächen.

Lawrow zu OSZE-Treffen in Malta gelandet +++ Berset besucht Selenskyj in Kiew

Am Mittwoch kommt der Schnee wieder ins Flachland – auch am Wochenende wird's weiss

Macron ist das Problem

Der Regierungssturz in Frankreich zeigt vor allem, wie unbeliebt Präsident Emmanuel Macron ist. Erkennt er den Ernst der Lage nicht, droht ganz Europa ein böses Erwachen.

Als wäre nichts: Mit blütenweissem Hemd und strahlendem Lachen besuchte Emmanuel Macron am Donnerstag eine Oase in Saudi-Arabien, wo er sich gerade zum Staatsbesuch aufhält. Im 4000 Kilometer entfernten Paris trat derweil die Nationalversammlung zusammen, um der Regierung des Präsidenten das Vertrauen zu entziehen und Premier Michel Barnier seinerseits in die Wüste zu schicken – in seinem Fall nur bildhaft gesprochen.