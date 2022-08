Wachsende Spannungen mit China: Taiwan steigert Militäretat kräftig

Seit den Grossmanövern operieren chinesische Flugzeuge und Schiffe weiter verstärkt in der 130 Kilometer breiten Meerenge der Taiwanstrasse und überqueren immer wieder die bis dahin meist respektierte Mittellinie. Schon seit dem vergangenen Jahr dringen auch verstärkt chinesische Militärmaschinen in Taiwans Luftüberwachungszone (ADIZ) ein, um die Luftabwehr zu testen und den Druck zu erhöhen. (sda/dpa)

Die kommunistische Führung lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh ab, weil es die Insel als Teil der Volksrepublik betrachtet. Das 23 Millionen Einwohner zählende Taiwan sieht sich hingegen als unabhängig an, wird auch schon seit der Zeit vor der Gründung der Volksrepublik 1949 unabhängig regiert.

Der Besuch der Nummer Drei der USA war der ranghöchste aus Washington in Taipeh seit einem Vierteljahrhundert. Als Reaktion startete China grossangelegte Manöver rund um Taiwan und feuerte ballistische Raketen ab, von denen eine unweit der Hauptstadt direkt über die Insel flog. Es war die grösste militärische Machtdemonstration Pekings seit der «Raketenkrise» um Taiwan Mitte der 90er Jahre.

Soldaten auf einer Militärbasis in Hualien, Taiwan.

Soldaten auf einer Militärbasis in Hualien, Taiwan. Bild: keystone

Nach dem Haushaltsentwurf, den die Regierung in Taipeh am Donnerstag vorlegte, soll der Militäretat auf 586 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 19 Milliarden Franken, steigen. Das entspricht 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung der demokratischen Inselrepublik.

Stier rennt durch Bank in Israel und stiftet Chaos

Nobelpreisträger Stiglitz: «Die USA sind auf dem Weg in den Faschismus»

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Mann tritt Hund, schlägt Frau mit toter Möwe, entblösst sich und flüchtet in den See

27 Fails für mehr Spass am Dienstag

So viel verdient deine Lehrperson – der grosse Schweizer Lohnreport 2022

Was dir blühen kann, wenn sich Googles Kinderpornografie-Scanner irrt

«Den Krieg einfrieren»: Politiker provoziert bei «Markus Lanz» und kriegt aufs Dach

In der ZDF-Polit-Talkrunde von Markus Lanz flogen die Fetzen. Dies wegen der höchst umstrittenen Haltung eines ostdeutschen Politikers zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Sechs Monate Krieg in der Ukraine und kein Ende in Sicht. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) drängte bei «Markus Lanz» am Mittwochabend auf eine Lösung des Angriffs durch Russland auf die Ukraine und forderte schnelle Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien.