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Dreijährige in Kanada beim Spielen von Bären angegriffen

Dreijährige in Kanada beim Spielen von Bären angegriffen

10.08.2026, 15:3010.08.2026, 15:30

Im Westen Kanadas ist ein dreijähriges Mädchen beim Spielen vor dem Haus ihrer Familie von einem Bären angegriffen worden. Das Kind sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht worden, teilte die örtliche Polizei mit. Es sei aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Bär sei nach dem Angriff mehrmals zu dem Haus in Maple Ridge zurückgekehrt «und zeigte grosses Interesse an dem Ort», hiess es in der Mitteilung. Kurze Zeit später seien auch die Einsatzkräfte dem Bären begegnet und hätten auf das Tier geschossen, weil es Zeichen von Aggression gezeigt habe.

Der Bär sei getroffen worden, aber in die nahegelegenen Wälder geflohen. Man sei weiter auf der Suche nach ihm und rate Anwohnern, ihre Häuser nicht zu verlassen und wachsam zu sein. (hkl/sda/dpa)

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