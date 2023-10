Nach Massensterben: Rettungsaktion für Flussdelfine im Amazonas

«Was mit den Delfinen geschieht, ist eine Warnung, dass der Amazonas dringend geschützt und der Kampf gegen den Klimawandel verstärkt werden muss», hiess es in einer Stellungnahme der Umweltschutzorganisation WWF. «Katastrophen wie diese können sich an anderer Stelle wiederholen, da die Region zunehmend ungünstigen Bedingungen ausgesetzt ist. Als Indikatoren für die Gesundheit des Ökosystems werden die Flussdelfine auch weiterhin eine Warnung für die heikle Umweltsituation darstellen.» (sda/dpa)

Die genaue Todesursache ist noch unklar. Die Forscher gehen allerdings davon aus, dass sie im Zusammenhang mit der aktuellen Hitze und Trockenheit in der Region stehe. «Die durchschnittliche Wassertemperatur im Tefé-See liegt bei 32 Grad – zuletzt haben wir aber selbst in drei Meter Tiefe noch 40 Grad gemessen», sagte Marmontel.

Zuletzt waren in dem See 120 tote Süsswasser-Delfine entdeckt worden, das entspricht etwa fünf Prozent der Population in der Region. «Das ist eine sehr beunruhigende und ernste Situation», sagte die Wissenschaftlerin Miriam Marmontel vom Institut Mamirauá.

Türkei fliegt nach Attentat erneut Angriffe gegen PKK im Nordirak

Wenige Tage nach einem Anschlag der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Hauptstadt Ankara hat die türkische Luftwaffe erneut Ziele im Nordirak angegriffen. Es seien am Mittwochabend unter anderem die Kandil-Berge bombardiert worden, wo die PKK ihr Hauptquartier hat, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Mehr als 20 Ziele seien zerstört worden, darunter Verstecke und Waffenlager. Zudem seien zahlreiche PKK-Kämpfer ausser Gefecht gesetzt worden - das bedeutet in der Regel, dass sie getötet wurden. Die Bombardierungen seien unter anderem eine Reaktion auf das Attentat von Sonntag, man berufe sich auf das Recht zur Selbstverteidigung, hiess es weiter.