freundlich16°
DE | FR
burger
International
Tier

Island will kommerziellen Walfang dauerhaft verbieten

Das Schiff Halld�r Sigurdsson �S 14 hat im Hafen von Bolungarv�k in den isl�ndischen Westfjorden festgemacht. Im Dezember 2024 erteilte die isl�ndische Regierung dem Schiff eine F�nfjahreslizenz f�r d ...
Im Dezember 2024 erteilte die isländische Regierung dem Schiff Halldor Sigurdsson IS 14 eine Fünfjahreslizenz für die Jagd auf Wale.Bild: IMAGO / snapshot

Island will kommerziellen Walfang dauerhaft verbieten

11.09.2026, 12:1111.09.2026, 12:11

Island will den kommerziellen Walfang dauerhaft verbieten. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf will die Regierung in Reykjavik im Februar einbringen, kündigt sie auf ihrer Internetseite an. Die isländische Regierung verfügt über eine eigene Mehrheit im Parlament.

Der Walfang sorgt in dem Inselstaat seit Jahren für Proteste von Tierschutzorganisationen und Prominenten. Hauptziel der Walfänger sind Finnwale, die von der Weltnaturschutzorganisation als gefährdet eingestuft sind. In der laufenden Jagdsaison, die von Juni bis Ende September dauert, wurden bis zum 9. September 80 Finnwale getötet. Das berichtet die Tierschutzorganisation Humane World for Animals. Die Quote erlaubt in diesem Jahr den Fang von 150 Tieren.

Kommerzieller Walfang nur noch in Norwegen, Japan und Island

Kommt es zum Verbot in Island, würden nur noch Norwegen und Japan kommerziellen Walfang betreiben. Norwegen nahm den kommerziellen Walfang 1993 wieder auf. Japan trat 2019 aus der Internationalen Walfangskommission aus und nahm die Jagd in den eigenen Hoheitsgewässern wieder auf.

Island nahm den Walfang 2006 wieder auf. 2024 hatte eine Übergangsregierung dem einzigen verbliebenen Walfangunternehmen des Landes eine Lizenz für fünf Jahre erteilt.

Norwegen, Japan und Island widersetzen sich aktuell einem internationalen Moratorium, das 1986 zum Schutz der Walbestände in Kraft trat. Dieses nimmt indigene Völker in bestimmten Regionen wie Grönland und Alaska weiterhin von dem Verbot aus. Der Walfang spielt dort für Ernährung und Kultur eine wichtige Rolle. (hkl)

Japan tötet ersten Finnwal seit über einem Jahrzehnt – und das soll erst der Anfang sein
Japan tötet ersten Finnwal seit über einem Jahrzehnt – und das soll erst der Anfang sein
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Faszinierende Meerestiere
1 / 23
Faszinierende Meerestiere
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Waljagd – färöisches Kulturgut oder bestialische Tierquälerei?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Übernachtungssteuer für Touristen in England soll kommen
Die britische Regierung will Regionalbürgermeistern in England künftig die Möglichkeit geben, eine Abgabe auf Übernachtungen zu erheben. Entsprechende Pläne für die sogenannte Touristensteuer stellte Wohnungsbauministerin Angela Rayner den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vor.
Zur Story