sonnig24°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Moderator Thomas Gottschalk schliesst TV-Rückkehr aus

Bilder des Jahres 2024, Entertainment 10 Oktober Entertainment Themen der Woche KW43 Entertainer Thomas Gottschalk auf der Lit.Cologne SPEZIAL Veranstaltung Ungefiltert mit Thomas Gottschalk in der Fl ...
Thomas Gottschalk: Der an Krebs erkrankte Moderator nimmt an einer Studie der Universitätsklinik Greifswald teil.Bild: www.imago-images.de
People-News

«Es ist vorbei»: Gottschalk zieht endgültigen Schlussstrich

Thomas Gottschalk hatte vergangenes Jahr seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. In einem Interview spricht er nun über seine Zukunftspläne.
22.07.2026, 14:3022.07.2026, 14:30
Birthe Wenge / t-online
Ein Artikel von
t-online

Entertainer Thomas Gottschalk sieht seine Karriere als beendet. Der ehemalige «Wetten, dass..?»-Moderator werde nach seiner Krebserkrankung nicht ins TV zurückkehren. Das sagte er in einem Interview mit der Zeitschrift «Bunte».

Ende November hatte Gottschalk bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Bei ihm wurde ein epitheloides Angiosarkom diagnostiziert, ein seltener, bösartiger Tumor. Nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und drei Wochen Reha sei er im Moment krebsfrei, schrieb der 76-Jährige am Montag auf Instagram. Eine Rückkehr ins TV schliesst er dennoch aus.

Thomas Gottschalk: Ex-«Wetten, dass…?»-Moderator ist krebsfrei

«Ich vermisse nichts»

Öffentliche Auftritte seien nicht geplant, sagte er im Interview mit «Bunte». «Auch im Fernsehen wird es mich nicht mehr geben», ergänzte er. Dort passe er nicht mehr rein. Gottschalk erklärte: «Unterhaltung ist nicht mehr das, was sie mal war. Der Samstagabend war über Jahrzehnte die beste Zeit meines Lebens. Aber es ist vorbei – und ich vermisse nichts.» Im Dezember hatte der Moderator sich von der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» verabschiedet – und damit auch von der TV-Bühne.

Obwohl er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend fernhält, sei es «gut zu wissen, dass die Leute nach wie vor Interesse an mir haben. Ich nehme das mit Demut, Dankbarkeit und einer gewissen Portion Genugtuung zur Kenntnis», sagte Gottschalk.

Auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen antwortete der Entertainer, dass er mit seiner Ehefrau Karina noch viele Reisen machen möchte. Während der Krebsbehandlung war die 62-Jährige eine grosse Stütze für ihn: «Ohne meine Frau Karina hätte ich das alles nicht gepackt. Ich frage mich heute noch, woher sie die ganze Energie nimmt und mich dazu noch bei Laune hält», sagte Gottschalk.

Analyse
Satire über Thomas Gottschalk, Stefan Raab & Co. – so lustig ist sie wirklich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«La La Land»-Poster wird nach 10 Jahren angepasst
1 / 4
«La La Land»-Poster wird nach 10 Jahren angepasst

Das neue La La Land-Poster
quelle: lionsgate
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Streich im Flugzeug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schlagerkomponist Ralph Siegel nach Koma wieder ansprechbar
Familie Siegel atmet auf: Nach schwerer Lungenentzündung ist Ralph Siegel wieder ansprechbar. Wie es dem Schlagerkomponisten jetzt geht und was Tochter Giulia über seinen Zustand schreibt.
Zur Story