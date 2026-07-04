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Ukraine und Polen im Zwist: Aussenminister haben sich getroffen

Spannungen zwischen Warschau und Kiew: Minister versuchen, Zwist zu entschärfen

04.07.2026, 11:0204.07.2026, 11:02

Die Aussenminister Polens und der Ukraine haben sich in Warschau um eine Beruhigung im Streit über die schwierige Geschichte ihrer Völker im Zweiten Weltkrieg bemüht. Der polnische Minister Radoslaw Sikorski und sein Kiewer Gast Andrij Sybiha seien sich einig gewesen, «dass Wahrheit, Respekt und das Gedenken an die Opfer weiterhin zentrale Elemente der bilateralen Beziehungen sind». Das teilte das polnische Aussenministerium mit.

epa13044180 Poland&#039;s Foreign Minister Radoslaw Sikorski gestures as he speaks during a press conference of the German-Polish Forum at the German Foreign Ministry in Berlin, Germany, 17 June 2026. ...
Der polnische Aussenminister Radoslaw Sikorski.Bild: keystone

Der Streit war Ende Mai aufgeflammt, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einer Armee-Einheit den Beinamen «Helden der UPA» verlieh. Aus Kiewer Sicht hat die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) für die Unabhängigkeit ihres Landes gekämpft. Ihre Partisanen ermordeten aber 1944 unter deutscher Besatzung Zehntausende Polen in der heutigen Westukraine.

Selenskyj verlor polnischen Orden

In Polen löste die Ehrung der UPA Empörung aus. Der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki entzog Selenskyj den höchsten polnischen Orden und verschärfte damit gegen den Rat der Regierung den Konflikt.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy looks on as he meets British Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of the G7 summit, in Evian-les-Bains, France, Tuesday June 16, 2026. (Isabel Infantes/ ...
Eine Aussage von Wolodymyr Selenskyj sorgte in Polen für Ärger.Bild: keystone

Sybiha schlug nach eigenen Angaben Anti-Krisen-Massnahmen vor wie Konsultationen der Aussenministerien und Beratungen von Historikern. Auch Kirchenführer beider Seiten sollten an den bilateralen Gesprächen beteiligt werden. Sybiha bekräftigte, dass polnische Experten in der westukrainischen Region Wolhynien weiter nach Gräbern der Opfer suchen dürften.

Zugleich blieb er in der Sache hart: «Wir respektieren die Geschichte anderer, und wir erwarten von unseren Partnern die gleiche Einstellung gegenüber unserer Geschichte und Unabhängigkeit.»

Umfrage: Polen billigen harte Haltung gegen Ukraine

In der Abwehr russischer Aggression sind die Ukraine und Polen aufeinander angewiesen, doch der Geschichtsstreit droht auch auf andere Gebiete der Beziehungen überzugreifen. Das polnische Nachrichtenportal «Onet.pl» zitierte eine Umfrage, wonach die Polen sich eher hinter Nawrockis harte Haltung stellen, nicht hinter Ministerpräsident Donald Tusk, der abzuwiegeln versucht.

Aber auch Tusk sagte am Freitag: «Ich bin davon überzeugt, dass gute ukrainisch-polnische Beziehungen im beiderseitigen Interesse liegen. Allerdings erfordern sie auch Entgegenkommen seitens Kiews.» Es könne nicht mehr so sein, «dass nur Warschau ständig guten Willen zeigt». (dab/sda/dpa)

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