Der neue Papst muss die Ukraine unterstützen, nicht Putins Grossrussland-Pläne

«Wolf im Schafspelz»

In Nachrufen und von bekannten Politikern wurde der im April verstorbene Papst Franziskus als grosser Menschenfreund gewürdigt. Der deutsche Philosoph Michael Schmidt-Salomon, Mitgründer der Giordano-Bruno-Stiftung , sieht das Wirken des Argentiniers deutlich kritischer. Franziskus sei kein «Anwalt der Menschlichkeit» gewesen, «sondern vielmehr ein sympathisches, lächelndes Gesicht, das eine zutiefst menschenverachtende Ideologie kaschierte». Und noch klarer: «Er war ein Wolf im Schafspelz».Um dem Niedergang der einst so mächtigen katholischen Kirche entgegenzuwirken, habe der Papst fragwürdige politisch-religiöse Bündnisse unterstützt. So zum Beispiel das Bündnis zwischen Evangelikalen und rechten Katholiken in Trumps Amerika.Franziskus habe auch die weltweiten Kampagnen gegen den Schwangerschaftsabbruch massiv unterstützt. Zudem habe das Kirchenoberhaupt wenig gegen die massiven Angriffe auf Schwule, Lesben, Transpersonen aus den eigenen Reihen unternommen.