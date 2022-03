Das Design soll eine Kombination der Buchstaben V und L darstellen, erinnert dabei aber eher an ein anderes Symbol. Bild: instagram/louisvuitton

Aus «LV» wird «Z»: Louis Vuitton tappt mit neuem Design in die Propaganda-Falle

Das neue Schmuck-Design von Louis Vuitton soll pulsierende Energie darstellen. Die für das Design gewählte Zusammensetzung der Buchstaben «L» und «V» sorgt nun aber vor allem für negative Energie: Im Netz empören sich die User über die Ähnlichkeit zum russischen ‹Z›-Symbol.

Das französische Luxuswarenunternehmen Louis Vuitton hat eine neue Kampagne lanciert, um seine neue Schmuckkollektion zu promoten. Nun prangen die Gesichter von Schauspielerin Alicia Vikander und dem Rapper Kid Cudi in Zeitschriften und Webseiten. Im Zentrum der Bilder steht dabei ein neues Design um die Initialen L und V, welches für Kontroversen sorgt. Grund dafür ist die Ähnlichkeit mit dem Buchstaben Z, der in den vergangenen Wochen zum Symbol für die Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine geworden ist.

Für Louis Vuitton symbolisieren die ikonischen Initialen gemäss eigener Beschreibung jedoch etwas ganz Anderes, wie das Unternehmen auf Instagram schreibt: Die Buchstaben L und V erscheinen «in verschiedenen Kombinationen zusammen, separat oder verschlungen», womit sie «eine Metapher für Bewegung und ein Symbol für Energie» darstellen würden.

Die User sehen das allerdings etwas anders. Es dauerte nicht lange, bis der entsprechende Instagram-Beitrag von Louis Vuitton mit empörten Kommentaren überflutet wurde:

«Ist das euer Ernst?»

«Ich seh' schon wie dies für Universitäten auf der ganzen Welt zu einer Fallstudie für den schlimmsten internationalen Marketing-Fail wird.»

Andere wiederum sehen das nicht so eng:

«Echt jetzt? Sogar der Buchstabe ‹Z› wird gecancelt? Was kommt als nächstes? Den Gebrauch von Wörtern verbieten, die ein ‹Z› enthalten?»

Noch keine Reaktion von Louis Vuitton

Louis Vuitton hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäussert. Die Marke hat allerdings Anfang März ihre Unterstützung für die Ukraine ausgesprochen. In einem Instagram-Beitrag teilte sie mit, sofort eine Million Euro an die Hilfsorganisation Unicef zu spenden, welche der ukrainischen Bevölkerung vor Ort hilft.

Zudem ist Louis Vuitton eine von vielen Luxusmarken, die den Verkauf ihrer Waren in Russland vorerst ausgesetzt hat. Über 100 Läden wurden diesen Monat geschlossen. (saw)