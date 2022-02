Hackergruppe Anonymous erklärt «Cyberkrieg» gegen den Kreml

Das Hackerkollektiv Anonymous hat «gross angelegte» Cyberangriffe auf die russische Regierung angekündigt. In der Nacht zu Freitag war auch die Webseite von Russia Today nicht mehr zu erreichen.

Die Hackergruppe Anonymous ist dafür bekannt, dass ihre Mitglieder unerkannt bleiben und allenfalls mit Guy-Fawkes-Maske auftreten. Bild: FR170537 AP

Anonymous hat nach eigenen Angaben einen «Cyberkrieg» gegen die Russische Föderation ausgerufen. Das teilten mehrere Accounts des Hackerkollektivs am Donnerstagabend per Twitter mit. Es sei die Antwort auf Russlands Invasion der Ukraine.

In der Nacht auf Freitag war die Webseite von Russia Today nicht zu erreichen. Auf Twitter hiess es dazu von den Hackern: «Das Anonymous-Kollektiv hat die Website des russischen Propagandasenders RT News abgeschaltet.» In einem anderen Anonymous-Post hiess es: «Mehrere Webseiten der russischen Regierung sind nicht erreichbar.»

Anonymous rief dazu auf, die Ukraine zu unterstützen. Die Operationen der Hacker sollten sich demnach gegen die russische Regierung richten. «Es ist unvermeidlich, dass auch der private Sektor betroffen sein wird», hiess es in einem der Twitter-Posts. Das Kollektiv setze sich für Frieden in der Welt ein. Die Aktion richte sich nicht gegen die russische Bevölkerung.

Ukraine ruft Hacker zur Verteidigung auf

Am Freitagmorgen schien die Seite von Russia Today dann wieder zu funktionieren. Der Sender berichtete von einem mutmasslichen Cyberangriff und schrieb, dass unter anderem die Webseiten des Kremls, der Duma und des Verteidigungsministeriums von Störungen betroffen gewesen seien.

Der Nachrichtensender RT – früher Russia Today – sendet in den USA und anderen Ländern auch auf Spanisch sowie Arabisch und sieht sein deutschsprachiges Programm als Beitrag zur Meinungsvielfalt in Europa. Kritiker werfen RT Kremlpropaganda und Desinformation vor.

Verschiedene russische Internetprovider sollen in der Nacht ebenfalls Ziel des Hackerkollektivs gewesen sein:

Die ukrainische Regierung hat unterdessen Freiwillige aus dem Hacker-Untergrund um Hilfe gebeten, um kritische Infrastrukturen zu schützen und Cyberspionage-Aufträge gegen russische Truppen auszuführen.

Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, tauchte die Anfrage der Regierung in Hackerforen auf. «Ukrainische Cybercommunity! Es ist an der Zeit, sich an der Cyberverteidigung unseres Landes zu beteiligen», heisst es in dem Posting.

Bisher wurden Informationen über den Aufruf weder offiziell bestätigt noch dementiert. Einem Insider zufolge seien bereits Hunderte Bewerbungen eingegangen, die jetzt geprüft würden, um sicherzustellen, dass darunter kein russischer Agent sei.

Auch die US-Regierung rüstet sich: Das Innenministerium sei zur federführenden Behörde ernannt worden, um russische Aktivitäten zu beobachten und das Vorgehen der Ämter zu koordinieren. Zuvor war vor möglichen Cyberangriffen auf die USA und einer laufenden Desinformationskampagne gewarnt worden.

