Steinmeier empfängt Selenskyj im Schloss Bellevue

Steinmeier und Selenskyj hatten sich bereits im Mai vergangenen Jahres im Schloss Bellevue getroffen. Das Verhältnis zwischen beiden Präsidenten war nach Beginn des Ukraine-Krieges zunächst angespannt gewesen, nachdem Steinmeier im April 2022 von Kiew für einen Besuch ausgeladen worden war. Er wollte mit seinen Kollegen aus Polen und den drei baltischen Staaten in die ukrainische Hauptstadt reisen.

Steinmeier will anschliessend auch an der Konferenz teilnehmen und die Rede Selenskyjs im Bundestag verfolgen. Über den Inhalt des bilateralen Gesprächs wurde nichts bekannt.

Wolodymyr Sekenskyi ist am Dienstag vom deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen worden.

Wolodymyr Sekenskyi ist am Dienstag vom deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen worden. Bild: keystone

Vor Beginn der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin ist deren Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag vom deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen worden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Botschafter von Eritrea stellt Asylgesuch in der Schweiz – die Sonntagsnews

Die Schweizer Schiris sind zurück an der EM: «Sandro Schärer ist ein Glücksfall»

Er blockierte an Pfingsten den Gotthard: «Es war schockierend»

Russland in Charkiw unter Druck – Putin ist ausser sich

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

Urlaub in Italien: Gefährlicher Feuerwurm breitet sich rasant aus

Euro reagiert mit Kursverlusten auf Europawahl

Der Euro hat am Montag mit Kursverlusten auf das Ergebnis der Europawahlen reagiert. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0741 US-Dollar. Zeitweise notierte sie noch etwas niedriger und erreichte den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Am Vorabend hatte der Euro noch über 1,08 Dollar gekostet.