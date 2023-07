Riskantes Manöver vor der Küste: Brennender Frachter weggeschleppt

Bergungsspezialisten haben damit begonnen, das brennende Frachtschiff vor der niederländischen Küste zu einem neuen weniger gefährlichen Liegeplatz zu schleppen. Das rund 200 Meter lange Schiff werde von zwei Schleppern gezogen, teilte die zuständige Wasserbehörde am Sonntag in Den Haag mit. Die «Fremantle Highway» werde nun von der Insel Terschelling Richtung Osten bis zur Wattenmeerinsel Schiermonnikoog geschleppt.

Die AfD ist weiter im Auftrieb, doch inhaltlich hakt es an vielen Stellen. So forderte die Partei kürzlich «versehentlich» die Auflösung der EU. Auch in anderen Punkten gibt es Widersprüche.

In den Umfragen erlebt die AfD derzeit einen Höhenflug, doch inhaltlich steht die Partei noch auf tönernen Füssen – vor allem in der Europapolitik: Auf dem am Freitag beginnenden Parteitag in Magdeburg will sich die rechte Partei daher für die Europawahl aufstellen. Neben Satzungsfragen und Bestimmung der Kandidaten für die EU-Wahl wollen die AfD-Delegierten insgesamt sechs Tage in der nächsten und der übernächsten Woche über Inhalte beraten.