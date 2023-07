Die Balken zeigen die Anzahl Brände nach Antriebsart pro 100'000 Personenwagen in Norwegen. Norwegen hat von allen Ländern die höchste E-Auto-Dichte: Laut aktuellen Zahlen brennen Verbrenner-Modelle rund siebenmal häufiger als E-Autos.

bild: @robbie_andrew via @Naturschuetzen / Daten: DSB The Norwegian Directorate for Civil Protection