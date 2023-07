Bergungsexperten können brennenden Frachter mit Schlepper verbinden

Brennender Frachter hat 500 statt nur 25 E-Autos an Bord – die Lage in 5 Punkten

Der Frachter mit rund 3800 Autos an Bord befand sich rund 30 Kilometer im Norden der Wattenmeerinsel Ameland entfernt, als das Feuer ausbrach. Jetzt liegt er nach Angaben der Küstenwache weiter westlich, rund 23 Kilometer im Norden von Terschelling. (sda/dpa)

Der brennende Frachter in der Nordsee.

Der brennende Frachter in der Nordsee. Bild: keystone

Erstmals nach Ausbruch des Grossbrandes auf einem Autofrachter vor der niederländischen Küste haben Bergungsexperten das Schiff betreten. Das teilte die Küstenwache am Freitag mit. Den Spezialisten sei es gelungen, den Frachter «Fremantle Highway» mit einem Schlepper gut zu verbinden. Es ist noch nicht bekannt, wohin das brennende Schiff geschleppt werden soll. Die Spezialisten seien wieder von Bord gegangen.

