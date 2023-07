Am Freitag sollte ein Flugzeug der Küstenwache Aufnahmen machen und die Temperatur kontrollieren. Experten des Bergungsunternehmens wollten einen Plan erstellen, wie das Schiff abzuschleppen sein könnte. Die Gefahr einer Umweltkatastrophe vor allem für das besonders geschützte Wattenmeer, wenn der Frachter sinkt, kentert oder auseinanderbricht, besteht nach wie vor. An der «Fremantle Highway» liegt vorsorglich ein Spezialschiff für Schweröl-Räumung.

Die Lage sei stabil, sagte eine Sprecherin der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Der Brand habe nachgelassen, und die Temperatur sei gesunken. Doch noch immer könnten Bergungsspezialisten nicht an Bord, und auch die Gefahr einer Umweltkatastrophe sei nicht gebannt.

Am dritten Tag des bedrohlichen Feuers auf dem Autofrachter vor der niederländischen Küste gibt es noch keine Aussicht auf eine Bergung des Schiffes. Das Wichtigste in 5 Punkten.

Während Kiew und Moskau die Entscheidung auf dem Schlachtfeld suchen, führen die USA offenbar Geheimgespräche mit dem Kreml. Ein US-Insider soll brisante Details enthüllt haben.

Die Kämpfe in der Ukraine dauern auch an Tag 520 des russischen Angriffskriegs an. Die lange geplante Offensive der ukrainischen Streitkräfte läuft seit Wochen eher schleppend und entwickelt sich an mehreren Frontabschnitten zu einer Art Abnutzungskrieg.