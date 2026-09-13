Polnischer Bergsteiger stirbt in der Hohen Tatra

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In der Hohen Tatra in der Slowakei ist ein polnischer Bergsteiger tödlich verunglückt. Der 36-Jährige sei von einer steilen Felswand unterhalb der Gerlachspitze abgestürzt, teilte die slowakische Bergwacht nach Angaben der tschechischen Agentur CTK mit. Als der Hubschrauber zwei Bergretter am Unfallort absetzte, konnten diese nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Gerlachspitze ist mit 2'655 Metern der höchste Gipfel der Hohen Tatra.

Der Bergsteiger starb unterhalb der Gerlachspitze. Bild: Shutterstock

Der 40 Jahre alter Begleiter des abgestürzten Bergsteigers, der den Unfall beobachtet hatte, konnte den Abstieg danach nicht mehr aus eigener Kraft fortsetzen. Er wurde ebenso wie die Leiche des Verunglückten mit dem Hubschrauber nach Stary Smokovec gebracht.

Bereits Anfang August waren zwei polnische Bergsteiger auf der slowakischen Seite der Hohen Tatra tödlich verunglückt. Ebenfalls Anfang August waren zwei Polen beim Wandern auf der polnischen Seite des Gebirges ums Leben gekommen. (sda/dpa)