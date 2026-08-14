Polizeirapport

Zwei Bergsteiger am Schalihorn bei Randa VS in den Tod gestürzt

Zwei Bergsteiger sind am Schalihorn bei Randa im Oberwallis tödlich verunglückt. Die beiden Vermissten wurden am Donnerstag bei einem Suchflug tot aufgefunden.

Das Schalihorn bei Randa. Bild: kantonspolizei wallis

Angehörige hatten seit Mittwoch keine Nachricht mehr von den beiden Alpinisten erhalten. Am folgenden Tag alarmierten sie die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO), wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Diese leitete mit einem Helikopter der Air Zermatt eine Suche im Gebiet des 3975 Meter hohen Schalihorns ein. Die Rettungskräfte konnten nach der Lokalisierung der Alpinisten nur noch deren Tod feststellen. Die formelle Identifikation der beiden Verstorbenen war zunächst noch im Gange.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Bergunfalls zu ermitteln. (dab/sda)