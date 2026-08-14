sonnig36°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Zwei Bergsteiger am Schalihorn bei Randa VS in den Tod gestürzt

Polizeirapport

Zwei Bergsteiger am Schalihorn bei Randa VS in den Tod gestürzt

14.08.2026, 16:2614.08.2026, 16:26

Zwei Bergsteiger sind am Schalihorn bei Randa im Oberwallis tödlich verunglückt. Die beiden Vermissten wurden am Donnerstag bei einem Suchflug tot aufgefunden.

Randa
Das Schalihorn bei Randa.Bild: kantonspolizei wallis

Angehörige hatten seit Mittwoch keine Nachricht mehr von den beiden Alpinisten erhalten. Am folgenden Tag alarmierten sie die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO), wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Diese leitete mit einem Helikopter der Air Zermatt eine Suche im Gebiet des 3975 Meter hohen Schalihorns ein. Die Rettungskräfte konnten nach der Lokalisierung der Alpinisten nur noch deren Tod feststellen. Die formelle Identifikation der beiden Verstorbenen war zunächst noch im Gange.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Bergunfalls zu ermitteln. (dab/sda)

Mehr aus dem Wallis:

Walliser Gericht verlängert Massnahmen gegen Ehepaar Moretti für 3 Monate
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
In Eschenz TG gerät auf Hofplatz parkiertes Auto in Brand
Luzerner Polizei stoppt flüchtendes Auto mit Schuss im Tunnel
Bodensee-Katamaran rammt Hafenmauer bei Konstanz – mindestens 12 Verletzte
Tödlicher Unfall auf der A2: Seelisbergtunnel unter Einschränkungen wieder offen
78-jährige Fussgängerin stirbt nach Verkehrsunfall in Horgen ZH
Schwimmer entdecken scharfe Handgranate in der Limmat
Auto fängt in Reute AR Feuer
52-jähriger Velofahrer stirbt nach Sturz in St.Gallen