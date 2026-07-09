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Tschechien: Fabrikhochhaus brennt und stürzt teilweise ein

Fabrikhochhaus in Tschechien brennt und stürzt teilweise ein

09.07.2026, 15:3209.07.2026, 15:59
Das Hochhaus stand seit 1955 - nun ist es aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten.Video: twitter/cpf

Ein architektonisch wertvolles Fabrikhochhaus ist im tschechischen Zlin in Brand geraten. Ein Teil des elfstöckigen Gebäudes sei eingestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Niemand sei verletzt worden, da sich niemand mehr in dem Objekt aufgehalten habe.

Auf Fotos waren dicke schwarze Rauchschwaden zu sehen. Die Feuerwehr rief die höchste Alarmstufe aus. Rund 300 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Grossbrand zu bekämpfen.

Ein Hubschrauber unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft. Die Industriestadt Zlin liegt rund 250 Kilometer südöstlich von Prag.

Schuhlager in Flammen aufgegangen

Das Feuer war den Angaben zufolge im neunten Stock im Lager einer tschechischen Sportschuhe-Marke ausgebrochen und breitete sich von dort rasch aus. Zur Ursache des Brandes wurden noch keine Angaben gemacht.

Noch ist unbekannt, wie es zum Brand kam.
Noch ist unbekannt, wie es zum Brand kam.bild: x.com

Das Fabrikhochhaus Nummer 34 wurde in den Jahren 1949 bis 1955 als zentrales Lager der damaligen Schuhfabrik Svit («Licht»), den von den Kommunisten verstaatlichten Bata-Werken, errichtet.

Hoher Sachschaden erwartet

Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. Die Stadtverwaltung forderte die Bewohner von Zlin auf, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Sachschaden allein an der Lagerware der betroffenen Sportschuhe-Marke Vasky wurde von deren Besitzer auf umgerechnet etwa 5,5 bis 6,9 Millionen Franken geschätzt, wie die Agentur CTK berichtete. Rund 75'000 Paare seien vernichtet worden. (sda/dpa)

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