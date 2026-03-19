freundlich10°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Parteien ergreifen Referendum gegen Zürcher Hochhausplanung

Elysium Hochhaus Projekt Zürich
Das Stadtparlament sprach sich am Mittwoch mit 76 zu 41 Stimmen für die neuen Hochhausrichtlinien aus.Bild: studioforma

Parteien ergreifen Referendum gegen Zürcher Hochhausplanung

19.03.2026, 13:3219.03.2026, 13:32

Die Stadtzürcher Hochhausrichtlinien werden ein Fall für die Stimmbevölkerung. FDP, GLP und Mitte haben das Parlamentsreferendum gegen die am Mittwoch verabschiedete Vorlage ergriffen.

Der Entscheid des Parlaments verhindere dringend benötigten Wohnraum, teilten die Parteien am Donnerstag gemeinsam mit. Die linken Parteien und die SVP hätten im Gemeinderat die vorgeschlagenen Hochhausgebiete zu stark zusammengestrichen. Neben den verkleinerten Gebieten für Hochhäuser seien auch die Vorgaben «in unsachlicher Wiese verkompliziert» worden.

FDP, GLP und Mitte berufen sich auch auf eine Umfrage gemäss der 64 Prozent mehr Hochhäuser in Zürich befürwortet. Darum sie klar, dass die Stimmbevölkerung das letzte Wort haben soll, heisst es in der Mitteilung.

Das Stadtparlament sprach sich am Mittwoch mit 76 zu 41 Stimmen für die neuen Hochhausrichtlinien aus. Der Gemeinderat will die Hochhausgebiete entlang der Gleise und im Zentrum von Zürich-Nord konzentrieren. In den Aussenquartieren soll es deutlich weniger Hochhausgebiete geben, als der Stadtrat vorgeschlagen hatte. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schönsten Hochhaus-Ideen des Jahre 2017
1 / 24
Die schönsten Hochhaus-Ideen des Jahre 2017
1. Platz: «Mashambas Skyscraper» von Pawel Lipiński und Mateusz Frankowski. Bild: eVolo.us
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mann klettert ungesichert an Hochhaus in Buenos Aires hoch – Spezialeinheit schreitet ein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das iPhone bleibt der absolute Liebling der Schweizer
In der Schweiz geniesst das iPhone grosse Beliebtheit. Mittlerweile beträgt der Marktanteil von Apple hierzulande fast 50 Prozent.
Beinahe die Hälfte der Smartphone-User nutzte hierzulande im vergangenen Jahr ein iPhone der Marke Apple, wie eine Umfrage des Vergleichsportals comparis.ch zeigt.
Zur Story