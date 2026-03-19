Das Stadtparlament sprach sich am Mittwoch mit 76 zu 41 Stimmen für die neuen Hochhausrichtlinien aus. Bild: studioforma

Parteien ergreifen Referendum gegen Zürcher Hochhausplanung

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Die Stadtzürcher Hochhausrichtlinien werden ein Fall für die Stimmbevölkerung. FDP, GLP und Mitte haben das Parlamentsreferendum gegen die am Mittwoch verabschiedete Vorlage ergriffen.

Der Entscheid des Parlaments verhindere dringend benötigten Wohnraum, teilten die Parteien am Donnerstag gemeinsam mit. Die linken Parteien und die SVP hätten im Gemeinderat die vorgeschlagenen Hochhausgebiete zu stark zusammengestrichen. Neben den verkleinerten Gebieten für Hochhäuser seien auch die Vorgaben «in unsachlicher Wiese verkompliziert» worden.

FDP, GLP und Mitte berufen sich auch auf eine Umfrage gemäss der 64 Prozent mehr Hochhäuser in Zürich befürwortet. Darum sie klar, dass die Stimmbevölkerung das letzte Wort haben soll, heisst es in der Mitteilung.

Das Stadtparlament sprach sich am Mittwoch mit 76 zu 41 Stimmen für die neuen Hochhausrichtlinien aus. Der Gemeinderat will die Hochhausgebiete entlang der Gleise und im Zentrum von Zürich-Nord konzentrieren. In den Aussenquartieren soll es deutlich weniger Hochhausgebiete geben, als der Stadtrat vorgeschlagen hatte. (sda)