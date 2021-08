International

In den USA kann man sich eine Railgun nach Hause liefern lassen



Rate mal, in welchem Land du diese funktionierende Railgun bestellen kannst

Man kennt sie aus den schwierigeren Levels von Shooter-Videospielen: die Railgun. In den USA wird aus dem Traum vieler Waffen-Enthusiasten nun Realität. Denn beim US-Unternehmen Arcflash Labs kann man seit neuestem ein solches Gauss-Gewehr bestellen. Das gute Stück heisst GR-1 Anvil und kostet mit 10 Prozent Vorbestellerrabatt nur noch 3375 Dollar. Munition und Aufladegerät werden separat verkauft.

Das dazu publizierte Werbevideo grenzt für den Betrachter in der Schweiz an Satire, ist aber todernst gemeint. Darin wird das neue Gauss-Gewehr als moderne Waffe im Kampf gegen die Ungerechtigkeit beworben. Der Kauf der Waffe könne bisher nicht durch die geltenden Gesetze eingeschränkt werden, so die Entwickler.

Auch die Munitionsbeschaffung zeigt sich relativ einfach. Jegliches ferromagnetisches Projektil funktioniert. Im Video zersägt ein Entwickler beispielsweise eine Eisenstange in mehrere «Patronen».

Die Spulen am Lauf des Gewehrs erzeugen ein elektromagnetisches Feld und beschleunigen die Projektile damit auf über 200 Kilometer pro Stunde. Damit handelt es sich bei der GR-1 zwar streng genommen um eine Coil- und nicht um eine Railgun, das Prinzip bleibt aber das gleiche.

Die Geschwindigkeit der Projektile ist verstellbar. Mit maximaler Kraft können 20, bei halber 100 Schüsse pro Minute abgegeben werden.

Das Unternehmen übernimmt laut Website jedoch keinerlei Haftung für Schaden, die durch solche Projektile angerichtet werden. Erste Bestellungen sollen laut Unternehmen in sechs Monaten ausgeliefert werden. (leo)

