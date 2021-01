International

Chaos in Washington Video: watson/een

So einfach kommen sie nicht davon. Nach dem Kapitol-Sturm vom vergangenen Mittwoch ist es in der USA bereits zu mehreren Festnahmen von Mob-Teilnehmenden gekommen. Bis Freitag hat das Justizministerium 13 Personen festgenommen, wie die «New York Times» berichtet.

Mehrere Festnahmen werden noch erwartet, während die Ermittelnden die vorliegenden Fotos, Videos und Social-Media-Beiträge untersuchen. Das FBI soll über 40'000 Tipps inklusive Fotos und Videos erhalten haben – Tipps per Telefon nicht dazugezählt.

Folgende Personen wurden festgenommen:

Jake Angeli

Bild: keystone

Bekannt als der gehörnte «QAnon»-Schamane, wurde Jake Angeli – mit echtem Namen Jacob Anthony Chansley – am Samstag festgenommen. Schon seit 2016 war er immer wieder an Pro-Trump-Events anzutreffen und ist Mitglied der Verschwörungsgruppe QAnon. Die Anklage beinhaltet das wissentliche Eintreten in ein gesperrtes Gebäude ohne rechtmässige Befugnis, sowie das gewaltsame Eindringen in das Gelände des Kapitols.

Adam Johnson

Adam Johnson has been arrested. pic.twitter.com/RIuItugpqL — Shaun King (@shaunking) January 9, 2021

Da ist ihm das Lachen vergangen: Der 36-jähriger Adam Johnson wurde am Freitagabend festgenommen, nachdem ein Foto von ihm zirkuliert war, auf dem er ein Rednerpult aus dem inneren des Kongresses hält und fröhlich in die Kamera winkt. Nebst derselben Anklage wie die gegen Jake Angeli wird ihm Diebstahl von Staatsbesitz vorgeworfen.

Trump-Anhänger stürmen Kapitol

Richard Barnett

Bild: keystone

Barnett wurde fotografiert, wie er es sich in Nancy Pelosis Büri gemütlich machte. Nun wurde er am Freitag in Bentonville, Arkansas festgenommen und wird voraussichtlich morgen vor Bundesgericht erscheinen müssen. Auch ihm wird unbefugtes Betreten von gesperrten Gebäuden, gewaltsames Eintreten ins Kapitol-Gelände, sowie der Diebstahl von öffentlichen Geldern, Besitztümern und Dokumenten vorgeworfen.

Eric Gavelek Munchel

Trotz Vermummung wurde Munchel, 30, im Militärlook und bewaffnet mit Kabelbindern, erkannt. Wie das Justizministerium mitteilte, wurde er am Sonntag in Nashville in Haft genommen. Mit Ausnahme des Diebstahls wird er für die dieselben bereits erwähnten Gesetzesverstösse angeklagt.

Larry R. Brock

BREAKING I can now confirm Male #2 w/ restraints is highly decorated combat vet & @AF_Academy graduate Lt. Colonel. Ret. Larry Brock of Texas.



Releasing his name now after 24h of collaboration w/@RonanFarrow & his investigations team to confirm.https://t.co/nog9HI7DzX pic.twitter.com/ClHImsFucM — John Scott-Railton (@jsrailton) January 9, 2021

Der mit dem grünen Helm ausgerüstete Larry Brock wurde am Sonntag mit denselben Anklagepunkten wie Munchel festgenommen. Wie der «New Yorker» berichtet, handle es sich bei ihm um einen pensionierten Oberstleutnant der Luftwaffe, Absolvent der Air Force Academy und Kampfveteran.

Cleveland Grover Meredith Jr.

Cleveland Grover Meredith Jr (pictured) allegedly texted friends that he wanted to shoot or run ... https://t.co/lqTlZC6iWm via @MailOnline — Cassie@babycakenina (@Babycakeanina) January 10, 2021

Meredith wird der Bedrohung von Pelosi, einer nicht registrierten Feuerwaffe, sowie ungesetzlichen Besitzes von Munition angeklagt. Wie die amerikanischen Bundesbehörden mitteilten, habe er nach seiner Anreise nach Washington am Mittwoch eine Mitteilung verschickt, wonach er Pelosi «im Live-TV eine Kugel durch den Kopf jagen wolle». Auch ihm werden Verbindungen zu den QAnon-Verschwörungstheoretikern nachgesagt.

Doug Jensen

Bild: keystone

Jensens unrechtmässiger Eintritt ins Kapitol wurde auf Video festgehalten. Dieses zeigt, wie er einen Polizisten immer weiter zurückdrängt und nicht auf dessen Warnungen ignoriert. Er wurde am frühen Samstagmorgen vom FBI festgenommen.

Derrick Evans

Bild: keystone

Diese Karriere endete schnell: Erst im November wurde der Republikaner Derrick Evans ins Abgeordnetenhaus von West Virginia gewählt. Am Kapitol-Sturm bemühte er sich gar nicht erst darum seine Beteiligung zu verbergen. Er filmte sich selbst und kommentierte es mit: «Wir sind drin! Derrick Evans ist im Kapitol!» Ihm wurde ebenfalls das unbefugte Betreten von gesperrten Gebäuden und dem Kapitol Gelände vorgeworfen. Am Samstag gab er seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung bekannt. (saw)

