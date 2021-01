International

Washington DC: Trump-Mob stürmt Kapitol – die USA am Abgrund



Das logische Ende der Trump-Präsidentschaft

Demonstranten stürmen das Kapitol in Washington D.C. – Senatoren und Abgeordneten mussten evakuiert werden. Klingt unvorstellbar, ist aber die logische Folge von vier Jahren «Alternative Facts» und der Wahlbetrugs-Legende.

Die etwas Älteren unter uns können sich an die rumänische Revolution im Winter 1989 erinnern. Ausser Panzer und Scharfschützen erinnern die Bilder, die uns derzeit aus Washington erreichen, an die damalige Situation. Bilder, von denen man nie gedacht hätte, dass man sie in der Hauptstadt der USA sehen würde.

Doch der Trump-Wahnsinn hat Amerika letzten Endes doch noch eingeholt.

Das Kapitol, das amerikanische Pendant zu unserem Bundeshaus, ist von einem Trump-Mob gestürmt worden. Senatoren und Abgeordnete mussten in Sicherheit gebracht werden.

Ironischerweise sind nun auch die Republikaner-Abgeordneten brüsk daran erinnert worden, dass man nicht permanent Menschen mit falschen Informationen zumüllen kann. Eine Mehrheit ihrer Wähler ist zutiefst überzeugt, ihr Kandidat und Idol Donald Trump sei bei den Präsidentschaftswahlen um den Sieg betrogen worden.

Dessen verantwortungslosen Kettenhunde der Demagogie haben sie seit Tagen aufgehetzt. Das hat sich jetzt gerächt. Man könne nicht seinen Kopf ins Maul des Tigers halten und sich wundern, wenn er zubeisst, hat Winston Churchill einst gesagt. Genau diese Lektion wird in diesen Stunden den Republikanern erteilt.

Noch vor ein paar Stunden hat Donald Trump selbst eine Rede vor seinen Anhängern gehalten und sie einmal mehr daran erinnert, wie schrecklich er angeblich bei den Wahlen betrogen worden sei. Wahrscheinlich war er genau so überrascht, wie rasch seine vergiftete Saat aufgehen wird, wie die völlig überrumpelte Capitol Police.

Der Washingtoner Sturm aufs Kapitol versetzt die Welt nun in entsetztes Erstaunen. Dabei ist er nur die logische Konsequenz aus vier Jahren Dauerpredigt von alternativen Fakten mit der Wahlbetrugs-Legende als ihrem vorläufigen Höhepunkt.

Erfunden und etabliert vom verantwortungslosesten Präsidenten, den die älteste Demokratie der Welt je hatte.

