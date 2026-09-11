Video: watson/nina bürge

«Bin grosser Blut-Fan» und kollektives Gelübde – Trump-Auftritt wirft Fragen auf

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In den vergangenen zwei Tagen fand in Dallas im US-Bundesstaat Texas der Midterm-Parteitag der Republikaner statt. Auch vor Ort: US-Präsident Donald Trump – und dieser sorgte einmal mehr für Stirnrunzeln. Schau dir die skurrilsten Szenen dieses Anlasses im Video an:

Video: watson/nina bürge

Mit den im November stattfindenden Midterm-Wahlen erhofft sich Trump, die Mehrheit des US-Senats und und der Sitze im Repräsentantenhaus zu ergattern. Diese Wahlen finden in den USA alle vier Jahre statt, jeweils in der Mitte der Amtszeit des aktuellen Präsidenten. (nib)