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Midterm: Komische Szenen des zweiten Midterm-Events von Trump in Texas

Video: watson/nina bürge

«Bin grosser Blut-Fan» und kollektives Gelübde – Trump-Auftritt wirft Fragen auf

11.09.2026, 15:0911.09.2026, 15:18

In den vergangenen zwei Tagen fand in Dallas im US-Bundesstaat Texas der Midterm-Parteitag der Republikaner statt. Auch vor Ort: US-Präsident Donald Trump – und dieser sorgte einmal mehr für Stirnrunzeln. Schau dir die skurrilsten Szenen dieses Anlasses im Video an:

Video: watson/nina bürge

Mit den im November stattfindenden Midterm-Wahlen erhofft sich Trump, die Mehrheit des US-Senats und und der Sitze im Repräsentantenhaus zu ergattern. Diese Wahlen finden in den USA alle vier Jahre statt, jeweils in der Mitte der Amtszeit des aktuellen Präsidenten. (nib)

Das lief am ersten Tag:

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Es war der bisher schwerste Terroranschlag der Geschichte: Am 11. September 2001 entführten islamistische Terroristen vier Flugzeuge und steuerten sie in die Zwillingstürme des World Trade Centers und das Pentagon in den USA. Das vierte Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab. Fast 3000 Menschen kamen ums Leben.
quelle: ap / chao soi cheong
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4 absurde Szenen der Midterm-Rede von Trump
Video: watson
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