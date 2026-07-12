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Republikaner und Trump-Vertrauter Lindsey Graham ist tot

FILE - Sen. Lindsey Graham, R-S.C., speaks Monday, June 13, 2022, during a debate with Sen. Bernie Sanders, I-Vt, hosted by Fox News at the The Edward M. Kennedy Institute in Boston. The Georgia inves ...
US-Senator Lindsey Graham ist tot. Bild: keystone

Nach «plötzlicher Krankheit»: Republikaner und Trump-Vertrauter Lindsey Graham verstorben

Lindsey Graham ist am Samstagabend nach plötzlicher Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben. Der US-Senator war ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump.
12.07.2026, 08:3312.07.2026, 09:11

Der US-Republikaner Lindsey Graham ist tot. Er starb am Samstagabend «nach kurzer und plötzlicher Krankheit», heisst es in einem X-Post. Die Familie «bedankt sich für Gebete und bittet darum, die Privatsphäre in dieser unglaublich schweren Zeit zu respektieren», heisst es weiter.

Seit 2003 vertrat Graham den US-Bundesstaat South Carolina im US-Senat, zuvor war er Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Graham hätte dieses Jahr für eine Wiederwahl kandidiert.

Einst ein scharfer Kritiker von Donald Trump, wurde Graham in den letzten Jahren zum loyalen Unterstützer des US-Präsidenten. Vor allem im Iran-Krieg verteidigte er immer wieder die Positionen der US-Regierung.

2016 bewarb sich Graham selbst um das Amt als Präsident, blieb in den republikanischen Vorwahlen allerdings ohne Chance. Graham wurde 71 Jahre alt. (ome)

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Kei Luscht
12.07.2026 08:37registriert Dezember 2015
Über Tote soll man nur Gutes sagen. Oder nichts. Also nichts.
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