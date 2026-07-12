US-Senator Lindsey Graham ist tot. Bild: keystone

Nach «plötzlicher Krankheit»: Republikaner und Trump-Vertrauter Lindsey Graham verstorben

Lindsey Graham ist am Samstagabend nach plötzlicher Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben. Der US-Senator war ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump.

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Der US-Republikaner Lindsey Graham ist tot. Er starb am Samstagabend «nach kurzer und plötzlicher Krankheit», heisst es in einem X-Post. Die Familie «bedankt sich für Gebete und bittet darum, die Privatsphäre in dieser unglaublich schweren Zeit zu respektieren», heisst es weiter.

Seit 2003 vertrat Graham den US-Bundesstaat South Carolina im US-Senat, zuvor war er Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Graham hätte dieses Jahr für eine Wiederwahl kandidiert.

Einst ein scharfer Kritiker von Donald Trump, wurde Graham in den letzten Jahren zum loyalen Unterstützer des US-Präsidenten. Vor allem im Iran-Krieg verteidigte er immer wieder die Positionen der US-Regierung.

2016 bewarb sich Graham selbst um das Amt als Präsident, blieb in den republikanischen Vorwahlen allerdings ohne Chance. Graham wurde 71 Jahre alt. (ome)