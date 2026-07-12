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Daran starb US-Senator und Trump-Vertrauter Lindsey Graham

FILE - Sen. Lindsey Graham, R-S.C., leaves a meeting in the office of Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-Ky., at the Capitol in Washington, Nov. 13, 2018. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, Fi ...
Bei den wichtigen Zwischenwahlen im November wollte er für eine fünfte Amtszeit im Senat antreten.Bild: keystone

Daran starb US-Senator und Trump-Vertrauter Lindsey Graham

12.07.2026, 23:5812.07.2026, 23:58

Der langjährige republikanische Senator und Trump-Verbündete Lindsey Graham ist am Samstagabend an den Folgen einer Gefässerkrankung gestorben. Dies teilte sein Büro unter Verweis auf eine vorläufige Untersuchung mit. Graham hatte am Donnerstag seinen 71. Geburtstag gefeiert.

Wie überraschend sein Tod kam, macht nicht zuletzt sein voller Terminkalender deutlich. Gerade schüttelte er noch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew die Hand, für Sonntag war ein Interview im US-Fernsehen geplant.

Bei den wichtigen Zwischenwahlen im November wollte er für eine fünfte Amtszeit im Senat antreten. (sda/dpa)

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Nach «plötzlicher Krankheit»: Republikaner und Trump-Vertrauter Lindsey Graham ist tot
Lindsey Graham ist am Samstagabend nach plötzlicher Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben. Der US-Senator war ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump.
Der US-Republikaner Lindsey Graham ist tot. Er starb am Samstagabend «nach kurzer und plötzlicher Krankheit», heisst es in einem X-Post. Die Familie «bedankt sich für Gebete und bittet darum, die Privatsphäre in dieser unglaublich schweren Zeit zu respektieren», heisst es weiter. Graham wurde 71 Jahre alt.
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