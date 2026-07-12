Bei den wichtigen Zwischenwahlen im November wollte er für eine fünfte Amtszeit im Senat antreten. Bild: keystone

Daran starb US-Senator und Trump-Vertrauter Lindsey Graham

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Der langjährige republikanische Senator und Trump-Verbündete Lindsey Graham ist am Samstagabend an den Folgen einer Gefässerkrankung gestorben. Dies teilte sein Büro unter Verweis auf eine vorläufige Untersuchung mit. Graham hatte am Donnerstag seinen 71. Geburtstag gefeiert.

Wie überraschend sein Tod kam, macht nicht zuletzt sein voller Terminkalender deutlich. Gerade schüttelte er noch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew die Hand, für Sonntag war ein Interview im US-Fernsehen geplant.

Bei den wichtigen Zwischenwahlen im November wollte er für eine fünfte Amtszeit im Senat antreten. (sda/dpa)