Wolkenfelder, kaum Regen18°
DE | FR
burger
International
USA

World Liberty: Krypto-Geschäfte brachten Trump über eine Milliarde ein

FILE - Republican presidential candidate former President Donald Trump speaks at the Bitcoin 2024 ConferenceJuly 27, 2024, in Nashville, Tenn. (AP Photo/Mark Humphrey, File) Donald Trump
Das Krypto-Geschäft ist für Trump lukrativ.Bild: keystone

Neues Dokument zeigt: Krypto-Geschäfte brachten Trump 2025 über 1 Milliarde ein

Einst verteufelte er das Krypto-Geschäft, nun zeigt ein neues Dokument: Trump und seine Entourage scheffeln damit Hunderte Millionen.
01.07.2026, 03:5201.07.2026, 04:02
Olivier Meier
Olivier Meier

«Bitcoin, das kommt mir einfach wie ein Betrug vor», sagte Donald Trump noch 2021. «Ich mag es nicht, weil es eine weitere Währung ist, die mit dem Dollar konkurriert.»

Doch der Wind hat sich seither gedreht. Die Branche unterstützte Trump tatkräftig im Wahlkampf 2024, er erhielt damals grosse Spenden aus der Szene.

Nun zeigt sich: Trump und seine Entourage profitierten nicht nur politisch davon, auch finanziell hat sich die Kehrtwende für den US-Präsidenten gelohnt.

Trumps Krypto-Geschäft boomt

Am Dienstag legte Trump seine Finanzen in einem über 900 Seiten langen Dokument offen. Wie verschiedene Untersuchungen von US-Medien zeigen, verdiente Trump insgesamt mehr als eine Milliarde mit verschiedenen Krypto-Geschäften.

Über 500 Millionen US-Dollar kommen allein aus Beteiligungen an World Liberty Financial – einer Kryptowährungsbörse, die er 2024 im Zuge seines Wahlkampfes gegründet hatte. Das Unternehmen wird von Trumps Söhnen sowie den Sprösslingen von Steve Witkoff, Trumps Sondergesandtem für den Nahen Osten und Russland, geführt.

Weitere 635 Millionen Dollar kassierte Trump mit Lizenzgebühren der sogenannten Celebration Coins. Dahinter steht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge Trumps Geschäft mit sogenannten Meme Coins, das unter dem Namen CIC Digital läuft. «Meme Coins» sind digitale Münzen, die etwa Bilder aus dem Internet oder der Popkultur aufgreifen und handelbar sind. Auch Trump selbst liess kurz vor seinem Amtsantritt einen «Meme Coin» mit seinem Konterfei namens «$TRUMP» auflegen.

Der Bericht weist zahlreiche weitere Einkommensquellen aus verschiedenen Vermögenswerten und Investitionen aus, unter anderem Einnahmen seiner Golfplätze. Auch mit verschiedenen Accessoires und Kleinartikeln wie Bibeln, Steaks oder Sneakers machte Trump Millionen. So wird beispielsweise berichtet, dass Trump allein mit Uhren mit seinem Namen darauf 4.7 Millionen Dollar eingenommen hat.

Auch FIFA-Boss Infantino kommt im Dokument vor. Dieser schenkte Trump zehn Karten für das Endspiel der Fussball-WM im Wert von insgesamt 15'000 Dollar.

President Donald Trump and First Lady Melania Trump and FIFA President Gianni Infantino gesture at the end of the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5 ...
Trump, Melania und Infantino.Bild: keystone

Trump treibt kryptofreundliche Agenda voran

Die Krypto-Einnahmen des Präsidenten stehen auch deshalb im Fokus, weil seine Regierung den Handel mit Digitalwährungen erheblich vorantreibt. Trump hatte sich zum Ziel gesetzt, die USA zur «Bitcoin-Supermacht» zu machen und baut seit seinem Amtsantritt reihenweise Regulierungen ab.

Zudem hatte Trump den wegen Verstössen gegen Geldwäsche-Gesetze verurteilten Gründer der Digitalwährungsbörse Binance, Changpeng Zhao, nachträglich begnadigt. Binance war nach Trumps Wiederwahl eine enge geschäftliche Verbindung mit World Liberty Financial eingegangen.

Trump begnadigt den wohl reichsten Häftling der USA

Trumps für einen US-Präsidenten ungewöhnlich hohe Einnahmen stehen nicht zum ersten Mal im Fokus. Mitte Mai war aus einer ähnlichen Erklärung hervorgegangen, dass Trump kurz vor seiner China-Reise Millionen in den Tech-Konzern Apple investierte. Apple-Chef Tim Cook hatte ihn in Peking begleitet.

Die US-Regierung hatte damals Vorwürfe von Interessenkonflikten stets zurückgewiesen. Trumps Vermögen werde nicht von ihm selbst verwaltet.

(Mit Material der sda)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die hässliche Wahrheit über Ransomware-Attacken
1 / 14
Die hässliche Wahrheit über Ransomware-Attacken

Die Dunkelziffer bei erfolgreichen Ransomware-Attacken ist extrem hoch. In dieser Bildstrecke erfährst du, was dahintersteckt.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trumps «Great American State Fair» verkommt zum «Great American State Fail»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Schweizer bleiben die reichste Bevölkerung der Welt – doch es gibt einen Haken
Die Schweizer Bevölkerung verfügt weiterhin über das höchste Durchschnittsvermögen weltweit. Das globale Privatvermögen legte 2025 so stark zu wie zuletzt 2017 – die Zuwächse verteilten sich jedoch ungleich.
Zur Story