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Israel greift Vorort von Beirut an – nur kurz nach Waffenstillstand

NABATIEH, LEBANON - JUNE 6: Smoke rises as a result of attacks carried out by the Israeli military on the village of Kfar Tebnit in Nabatieh, Lebanon on June 6, 2026. (Photo by Ramiz Dallah/Anadolu vi ...
Rauch steigt über dem libanesischen Dorf Kfar Tebnit auf, nachdem die israelische Armee dort am 6. Juni 2026 Luftangriffe durchgeführt hat.Bild: Anadolu

Israel greift Vorort von Beirut an – nur wenige Tage nach Waffenstillstand

Israel hat erstmals seit der von den USA vermittelten Waffenruhe wieder einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Bei den Luftschlägen wurden laut libanesischen Behörden mindestens zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt.
07.06.2026, 20:3007.06.2026, 20:30

Wie die BBC berichtet, trafen die Angriffe zwei Wohngebäude im südlichen Vorort Dahieh, einer Hochburg der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Die libanesische Nachrichtenagentur meldete zwei Todesopfer und mindestens 17 Verletzte.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte, Ziel des Angriffs seien «terroristische Hauptquartiere» der Hisbollah gewesen. Die Attacke sei eine Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Libanon auf israelisches Gebiet. Die Hisbollah äusserte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Sorge um Waffenruhe

Die Angriffe gelten als Rückschlag für die von den USA vermittelten Bemühungen um eine Beruhigung der Lage. Washington hatte Israel zuletzt dazu gedrängt, Angriffe auf Beirut zu begrenzen, um laufende diplomatische Bemühungen in der Region nicht zu gefährden.

Auf Videos in sozialen Medien sind beschädigte Wohnhäuser, Trümmer auf den Strassen und Menschen zu sehen, die Verletzten zu Hilfe eilen. Ein israelischer Armeesprecher kündigte auf X zudem weitere Angriffe gegen Infrastruktur der Hisbollah an.

Waffenruhe mehrfach verletzt

Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit dem 17. April eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch regelmässig Verstösse gegen die Vereinbarung vor.

Laut BBC handelt es sich bereits um den dritten israelischen Angriff auf die libanesische Hauptstadt seit Inkrafttreten der Waffenruhe. Die beiden vorherigen Attacken richteten sich demnach gegen Hisbollah-Kommandanten.

Die Spannungen bleiben hoch. Ein Sprecher des iranischen Parlaments kündigte nach dem Angriff eine «entschlossene und schmerzhafte Antwort» an. (mke)

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