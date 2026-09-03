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Mindestens zwei Tote bei Schiesserei in Minneapolis (USA)

Law enforcement respond to a shooting Wednesday, Sept. 2, 2026, in downtown Minneapolis. (AP Photo/Ellen Schmidt) APTOPIX Minneapolis Shooting
Neben der Polizei stehen in Minneapolis nach einer Schiesserei auch SWAT-Teams im Einsatz.Bild: keystone

Mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte bei Schiesserei in Minneapolis (USA)

Im US-Bundesstaat läuft ein Polizeieinsatz. Unter den Verletzten sollen auch Polizisten sein. Der Attentäter soll sich selbst getötet haben.
03.09.2026, 03:1703.09.2026, 03:20

Bei einer Schiesserei mitten in der Stadt Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota am Mittwochabend (Ortszeit) sind mindestens zwei Personen gestorben. Darunter befindet sich auch der Schütze, wie CNN berichtet.

Unter den Verletzten sind auch drei Polizisten, so der US-Sender weiter. Mindestens sechs Verletzte wurden in ein lokales Spital gebracht, drei davon brauchen intensive medizinische Pflege.

Gemäss Informationen von Sergeant Garrett Parten wurde die Polizei gleichentags schon zur Siedlung gerufen, in der sich die Schiesserei ereignete. Ob die beiden Ereignisse in Zusammenhang stehen, ist im Moment noch unklar.

Tim Walz, der Gouverneur des Bundesstaats, äusserte sich auf Social Media. «Ich bin den Einsatzkräften dankbar, dass sich für die Sicherheit des Quartiers einsetzen», schrieb Walz. «Minnesota betet für euch.»

Update folgt...

(her)

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