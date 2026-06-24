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USA: Cottonwood-Waldbrand in Utah breitet sich auf 12'500 Hektar aus

The Bonneville Fire burns above the University of Utah in Salt Lake City on Sunday, June 21, 2026.(The Deseret News via AP) Utah Bonneville Fire
Gleich sechs Waldbrände wüten zurzeit in Utah, auch oberhalb der Universität von Utah in Salt Lake City.Bild: keystone

Waldbrand in US-Bundesstaat Utah breitet sich auf 12'500 Hektar aus

24.06.2026, 10:5624.06.2026, 10:56

Ein Waldbrand im US-Bundesstaat Utah hat sich auf eine Grösse von rund 12'500 Hektar ausgeweitet. Eine Eindämmung des seit Montag wütenden «Cottonwood»-Feuers ist laut Informationen der Feuerwehr von Utah nicht gelungen.

Der Brand betrifft eine Fläche von 125 Quadratkilometern – also so gross, dass man darin eine ganze Grossstadt unterbringen könnte. Die Behörden haben die Evakuierung von Häusern und Campingplätzen angewiesen und die Autobahn in der bergigen Gegend geschlossen, wie der US-Sender ABC berichtet. Die Gegend nahe der Stadt Beaver ist ein beliebtes Urlaubsziel.

Eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, trockenes Brennmaterial und die derzeit ruhende Vegetation begünstige die Ausbreitung des Feuers in der von leicht entflammbaren Nadelbäumen geprägten Gegend, berichtet der Lokalsender KUTV. In Utah sind derzeit sechs weitere Waldbrände aktiv, die bereits eine Fläche von rund 38'000 Hektar erfasst haben. (nil/sda/dpa)

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