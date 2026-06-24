sonnig30°
DE | FR
burger
Wirtschaft
International

LNG: Katar will «in einigen Wochen» wieder Flüssigerdgas herstellen

Katar will «in einigen Wochen» wieder Flüssigerdgas herstellen

24.06.2026, 12:1924.06.2026, 12:19

Katar will innerhalb einiger Wochen wieder normal Flüssigerdgas (LNG) produzieren. «Innerhalb weniger Wochen wird die Produktion wieder auf ein normales Niveau steigen», sagte Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani der «Financial Times» in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

Qatar&#039;s Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani speaks prior to a quadrilateral meeting between the United States, Iran, Pakistan and Qatar at the Burgenstock luxury ho ...
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.Bild: keystone

Eine Ausnahme sei die Gasanlage Ras Laffan, die durch iranische Angriffe im Krieg und zuletzt durch eine Explosion beschädigt wurde. «Unsere Teams werden schon seit ein paar Wochen mobilisiert», sagte Scheich Mohammed. Der staatliche Energiekonzern Qatar Energy bereite sich auf einen normalen Betrieb vor, sobald sich auch die Lage in der Strasse von Hormus wieder normalisiere.

Der Zustand der «höheren Gewalt» (Force Majeure) für die ausgesetzten LNG-Lieferungen soll aber erst aufgehoben werden, wenn «alle Fragen geklärt seien und der Betrieb sicher sei», hiess es weiter.

Unter «Force Majeure» wird ein von Aussen kommendes, unvorhersehbares Ereignis verstanden, welches ausserhalb der Kontrolle der Vertragsparteien liegt. Darunter können Krieg, Naturkatastrophen oder Pandemien fallen, die dazu führen, dass eine Leistung nur unzureichend oder gar nicht erfüllt werden kann. Die Erklärung entbindet einen Vertragspartner rechtlich von seinen Lieferpflichten.

Katar deckt normalerweise ein Fünftel des weltweiten LNG-Bedarfs

Katar ist einer der grössten Produzenten von Flüssigerdgas und deckt normalerweise ungefähr ein Fünftel des weltweiten Bedarfs. Im Zuge des Iran-Kriegs wurden die Produktion und der Export von LNG-Flüssiggas aus dem arabischen Land über die Strasse von Hormus gestoppt.

Laut einem Abkommen von 2022 will Katar ab dem laufenden Jahr 2026 an auch LNG nach Deutschland liefern. Die geplante Menge könnte etwa drei Prozent des deutschen Jahresbedarfs decken. Das US-Unternehmen Conoco Phillips soll im Rahmen der Vereinbarung zu einem Flüssiggasterminal in Brunsbüttel liefern.

Der Krieg begann vor rund vier Monaten mit Angriffen der USA und Israels im Iran. Nach einem Rahmenabkommen laufen nun Verhandlungen über eine endgültige Vereinbarung zu einem Kriegsende. Auch der Schiffsverkehr über die Strasse von Hormus soll wieder normal laufen. (hkl/sda/awp/dpa)

Mehr zum Thema:

Wirtschafts-News
Ölpreise sinken weiter – Abkommen zwischen USA und Iran in Kraft
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
US-Richter stoppt Festnahmen durch ICE in Einwanderungsgerichten
Ein Bundesrichter hat der US-Migrationsbehörde ICE untersagt, Menschen in Einwanderungsgerichten festzunehmen. Mit dem landesweit gültigen Beschluss stoppt der Richter einen besonders umstrittenen Bestandteil der aggressiven Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump.
Zur Story