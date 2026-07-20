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Andrew und Tristan Tate erscheinen am Montag vor Gericht in Miami

FILE - Andrew Tate, left, watches his brother Tristan speak, outside a police station in Voluntari, Romania, May 21, 2025. (AP Photo/Vadim Ghirda, File) Tate Brothers
Die beiden Tate-Brüder Andrew und Tristan 2025 in Rumänien.Bild: keystone

Tate-Brüder erscheinen noch heute in Miami vor Gericht

20.07.2026, 11:4020.07.2026, 11:40

Die von der britischen Staatsanwaltschaft gesuchten Brüder Andrew Tate (39) und Tristan Tate (38) sollen noch heute in Miami vor Gericht erscheinen. Das teilte der Anwalt der beiden, Joseph McBride, per Kurznachrichtendienst X mit.

Die für ihre frauenverachtenden Äusserungen bekannten Influencer wurden am Wochenende auf Antrag der britischen Anklagebehörde Crown Prosecution Service in den USA festgenommen. Den beiden werden verschiedene Sexualdelikte vorgeworfen, unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ihrem Anwalt zufolge sind sie unschuldig.

Anwalt bezeichnet Brüder als «politische Gefangene»

McBride stellte die beiden als Opfer eines angeblichen politischen Komplotts dar, dessen nächstes Opfer US-Präsident Donald Trump sein werde, wie er prophezeite. Die Brüder seien in Einzelhaft genommen worden und müssten orangefarbene Häftlingskleidung tragen, klagte er. Seinen ausführlichen X-Beitrag bebilderte er mit einem KI-generierten Bild, das die Brüder gemeinsam in einer Zelle sitzend zeigt. An der Wand ist «Political Prisoners» zu lesen.

Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben sowohl die US-amerikanische als auch die britische Staatsangehörigkeit. Sie hatten zeitweise ihren Lebensmittelpunkt in Rumänien, wo ebenfalls gegen die beiden ermittelt wird.

Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei. (leo/sda/dpa)

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