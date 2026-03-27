Polizei nimmt Ermittlungen gegen Andrew Tate wieder auf

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Die Polizei von Hertfordshire hat ihre Ermittlungen gegen den als frauenverachtenden Influencer bekannten Andrew Tate unter anderem wegen des Verdachts der Vergewaltigung wieder aufgenommen.

Gegen Andrew Tate wird erneut ermittelt. Bild: keystone

Es gehe um Vorwürfe aus den Jahren 2014 und 2015 im Zusammenhang mit mutmasslichen Vergewaltigungsdelikten und sexuellen Übergriffen, teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Die Wiederaufnahme der Ermittlungen folgte auf die Einleitung einer internen Untersuchung durch die Aufsichtsbehörde wegen mutmasslicher Versäumnisse im Fall Tate. Drei Frauen hatten bei der Polizei Vorwürfe gegen Tate erhoben, doch der Fall wurde 2019 nach vierjähriger Untersuchung geschlossen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Der 39 Jahre alte Tate weise «alle Vorwürfe» weiterhin mit Nachdruck zurück, teilte ein Sprecher der BBC mit.

Die drei Frauen sagten, die Wiederaufnahme der Ermittlungen sei überfällig. «Wir haben unsere Suche nach Gerechtigkeit nie aufgegeben», hiess es in einer Stellungnahme. Gemeinsam mit einer vierten Frau hatten die drei ihre Vorwürfe bereits vor Gericht gebracht, der Zivilprozess soll im kommenden Juni starten.

Mehrere Vorwürfe und Verfahren

Andrew Tate und sein jüngerer Bruder Tristan sehen sich zudem einem Verfahren in Rumänien ausgesetzt, auch hier bestreiten sie die Vorwürfe. Nach Abschluss sollen sie wegen eines weiteren Verfahrens mit Vorwürfen der Vergewaltigung und des Menschenhandels nach Grossbritannien ausgeliefert werden. Die Polizei Bedfordshire hatte einen internationalen Haftbefehl gegen die Geschwister erlassen. Die Vorwürfe dieses Falls reichen bis in die Jahre 2012 bis 2015 zurück.

Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben die US-amerikanische sowie die britische Staatsbürgerschaft, ihr Lebensmittelpunkt ist in Rumänien. Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei. (dab/sda/dpa)