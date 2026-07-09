sonnig22°
DE | FR
burger
International
USA

Deutschland kauft Tomahawk-Marschflugkörper in den USA

Deutschland kauft Tomahawk-Marschflugkörper in den USA

09.07.2026, 10:1809.07.2026, 10:18

Deutschland hat sich mit den USA beim Nato-Gipfel in Ankara auf den Kauf von Marschflugkörpern des Typs Tomahawk geeinigt. Das sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz bei einer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin.

epa04412740 (FILE) A file handout picture made avalaible by the US Department of Defense (DoD) on 29 September 2010, shows the guided-missile destroyer USS Preble (DDG 88) conducting an operational to ...
Ein Tomahawk-Marschflugkörper wird abgefeuert.Bild: EPA/DOD

«Wir haben zudem am Rande des Nato-Treffens in Ankara mit der amerikanischen Regierung vereinbart, dass amerikanische Tomahawk-Raketen von uns erworben und in Deutschland stationiert werden», sagte er. «Wir schliessen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung. Und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren.»

Berlin will mit der Beschaffung der Marschflugkörper, die eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern haben, eine Lücke in den militärischen Fähigkeiten schliessen.

Beim Nato-Gipfel 2024 hatten die USA unter Präsident Joe Biden für das Jahr 2026 in Aussicht gestellt, Tomahawk sowie Raketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Hyperschallwaffen in Deutschland zu stationieren. Unter US-Präsident Donald Trump gab es zuletzt eine Absage an das Vorhaben. Der Kauf von Tomahawk ist nun eine Alternative dazu.

epa13099477 German Chancellor Friedrich Merz attends a session of the German parliament &#039;Bundestag&#039; to deliver a government statement, in Berlin, Germany, 09 July 2026. Merz delivered a gove ...
Der deutsche Kanzler Friedrich Merz.Bild: keystone

Erklärtes Ziel: Abschreckung Russlands

Das deutsche Verteidigungsministerium hatte 2024 erklärt, der russischen Bedrohung mit den Tomahawk-Marschflugkörpern von 2026 an wirksame Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten entgegensetzen zu wollen.

«Russland hat nuklearfähige Iskander-Raketen in der Exklave Kaliningrad stationiert. Darüber hinaus verlegt Moskau seit 2022 russische Kampfjets mit Luft-Boden-Hyperschall-Raketen vom Typ Kinschal dorthin. Zudem hat Russland angekündigt, Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren», so das Verteidigungsministerium damals. Und: «Da Russland damit Westeuropa massiv bedroht – die Flugkörper haben Reichweiten von bis zu 2'000 Kilometern – muss die Nato etwas dagegen unternehmen.»

Die europäischen Nato-Staaten verfügen derzeit nicht über eigene Mittelstreckenwaffen. Mittelfristig wollen mehrere Verbündete ein eigenes Waffensystem für weitreichende Präzisionsangriffe («deep precision strikes») auf sogenannte Hochwertziele eines Gegners beschaffen. Dazu wurde 2024 auf dem Nato-Gipfel in Washington das Projekt Elsa («European Long-Range Strike Approach») angestossen.

Mehrere europäische Nato-Verbündete wollen unter diesem gemeinsamen Dach einen eigenen Marschflugkörper mit einer Reichweite von mehr als 2'000 Kilometern entwickeln. Im vergangenen Jahr hatte das deutsche Verteidigungsministerium erklärt, die Arbeiten an dieser neuen Fähigkeit weitreichender Waffen hätten begonnen.

INF-Vertrag wurde 2019 aufgekündigt

Der 1987 vom damaligen Kremlchef Michail Gorbatschow und US-Präsident Ronald Reagan unterzeichnete INF-Vertrag sah die Abschaffung aller landgestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörper mit kürzerer Reichweite von 500 bis 1000 Kilometern sowie mit einer mittleren Reichweite von 1000 bis 5500 Kilometern vor.

Die USA und europäische Nato-Staaten warfen Russland vor, den den INF-Vertrag gebrochen zu haben, indem es einen neuen landgestützten, nuklearfähigen Marschflugkörper mittlerer Reichweite vom Typ 9M729 (NATO-Codename: SSC-8) entwickelte und die russischen Streitkräfte damit ausrüstete. Im Jahr 2019 kündigten die USA daraufhin den INF-Vertrag auf. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Deutschland:

Hinweise auf Amoktat in Oberbayern: 2 Mädchen schwer verletzt – 16-Jähriger festgenommen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Internat verliert Lizenz – wegen Vorwürfen von Paris Hilton
Ein Internat im US-Bundesstaat Utah, in dem US-Sängerin Paris Hilton (45) nach eigenen Worten als Teenager misshandelt wurde, muss den Schulbetrieb einstellen.
Die Behörde für Gesundheit und Soziales hat der privaten Einrichtung Provo Canyon School in Springville die Lizenz entzogen, wie US-Medien berichteten. Dafür habe sie «gekämpft und gebetet», schrieb die Sängerin auf Instagram. Sie dankte Betroffenen, die sich über Jahre hinweg «mutig» zu Wort gemeldet hätten. Endlich würden die Kinder dort herausgeholt werden. Dies sei «ein starker Schritt zum Schutz zukünftiger Generationen».
Zur Story