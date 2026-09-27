Ein dreistöckiges Gebäude war am Freitagmorgen nach einer heftigen Explosion eingestürzt. Bild: keystone

Touristen starben bei Explosion in Athen: Opfer identifiziert

Mehr «International»

Zwei Tage nach der schweren Explosion und dem Einsturz eines Hauses in der Athener Altstadt Plaka sind die sechs Todesopfer identifiziert. Nach Angaben des griechischen Aussenministeriums handelt es sich um vier Menschen aus den USA, einen Briten und eine Griechin. Das Ministerium sprach am Sonntag auf der Plattform X den Familien und Angehörigen sein Beileid aus.

Die sechs waren nach der Explosion zunächst als vermisst gemeldet worden. Ihre Leichen wurden später aus den Trümmern geborgen.

Zwei US-Ehepaare unter den Opfern

Nach übereinstimmenden Berichten griechischer Medien waren unter den Toten zwei US-amerikanische Ehepaare. Eine der Frauen soll schwanger gewesen sein. Die Paare hielten sich in einer Ferienwohnung im ersten Stock des Hauses auf.

Am Unglückstag sollten sie in die USA abreisen. Sie hatten bereits eingecheckt für ihren Rückflug, sind aber nie im Flughafen erschienen, berichteten griechische Medien unter Berufung auf Polizeikreise. Bei den beiden anderen Opfern handelt es sich um einen Briten und eine Griechin, die im zweiten Stock lebten.

Heftige Explosion und Brand

Das dreistöckige Gebäude war am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr nach einer heftigen Explosion eingestürzt. Dabei brach auch ein Feuer aus. Ein Passant wurde durch Trümmer leicht verletzt, zwei Frauen aus einem Nachbarhaus kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Experten prüfen nach Medienberichten unter anderem ein mögliches Gasleck. Anwohner hatten demnach bereits vor der Explosion Gasgeruch wahrgenommen. (sda/dpa)