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Ems-Chemie: Fabian Molina wird wegen Russland-Fragen abgemahnt

Fabian Molina, SP-ZH, links, und seine Ratskolleginnen und -kollegen verlassen bei Sitzungsschluss den Saal, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 4. Juni 2026 im Nationalrat ...
Fabian Molina hat seiner Fragerei wegen unangenehme Post erhalten.Bild: KEYSTONE

Fabian Molina wird wegen kritischer Russland-Fragen von Ems-Chemie abgemahnt

Ob die Ems-Chemie mit russischen Rüstungsfirmen geschäfte, wollte der SP-Nationalrat vom Bundesrat wissen. Nun hat ihm das Unternehmen in einem Brief den Marsch geblasen.
27.09.2026, 10:3827.09.2026, 10:38

SP-Aussenpolitiker Fabian Molina hat Bundesrat Guy Parmelin in der Fragestunde des Nationalrats drei Fragen zu angeblichen Geschäften Schweizer Firmen mit Russland und diesbezüglichen Sanktionsverstössen gestellt. Konkret ging es Molina darum, ob die Eftec, eine Tochterfirma der Schweizer Ems-Chemie, von ihren russischen Fabriken aus «sanktionierte Rüstungsfirmen» beliefert.

Die Fragen haben für Nationalrat Molina ein Nachspiel. Am Freitag hat er einen Brief vom Rechtsdienst der Ems-Chemie erhalten, sagt Molina der «Sonntagszeitung». Darin wirft das Unternehmen, das der SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher gehört, Molina vor, er verbreite im Parlament «wissentlich falsche, verunglimpfende und rufschädigende Behauptungen» über das Russland-Geschäft der Ems-Chemie.

Fabian Molina, SP-ZH, links, und Magdalena Martullo-Blocher, SVP-GR, rechts, sprechen waehrend der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 10. Dezember 2020 im Nationalrat in Bern. (K ...
Martullo-Blocher hat Molina eine rechtliche Abmahnung zugeschickt.Bild: KEYSTONE

Auslöser von Molinas Fragen war eine Recherche des Onlinemagazins «Republik». Darin wurde vermutet, dass die Elftec mit russischen Firmen, die in den Angriffskrieg gegen die Ukraine involviert sind, geschäften könnte. Für diese Vermutung präsentiert der «Republik»-Text eine Reihe an Plausibilisierungen. Das Medium betont aber, dass nichts bewiesen sei.

Die Ems-Chemie schreibt in ihrem Brief an Molina: «Wir halten fest, dass die Ems weltweit überhaupt nicht im Rüstungsgeschäft tätig ist.» Molina wiederum sagt gegenüber der «Sonntagszeitung»: «Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Konzern versucht, Parlamentarier mundtot zu machen, um kritische Fragen zu verhindern.» Er würde seine Fragen genau wieder so stellen.

Von politischer Einschüchterung, wie sie Molina ihr vorwirft, will Martullo-Blocher auf Anfrage der «Sonntagszeitung» nichts wissen. «Ems ist es wichtig, dass keine falschen und rufschädigenden Aussagen verbreitet werden, und geht deshalb konsequent dagegen vor», sagt Conrad Gericke, der persönliche Mitarbeiter Martullo-Blochers.

(her)

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