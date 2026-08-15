US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und US-Präsident Donald Trum sind bekannte Impfskeptiker. Bild: keystone

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Trump, Kennedy und Sekten – die unheilige Allianz gegen Impfungen



Donald Trump und sein Gesundheitsminister Robert Kennedy ergreifen Massnahmen, um Impfungen zu erschweren. Sie befürchten, dass sie Autismus auslösen.

Hugo Stamm Folge mir

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Corona? War da mal was? Ach ja! Die Massnahmen, die Toten, die Impfung. Tempi passati. Wir leben wieder, als sei da nie etwas gewesen. Dank der vielerorts verteufelten mRNA-Impfung und der Durchseuchung können wir die COVID-Zertifikate entsorgen. Dabei hatten uns Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und radikale Esoteriker prophezeit, dass wegen der Impfung Tausende, wenn nicht Millionen von Leuten weltweit dahingerafft würden.

Einer dieser Schwurbler war er Amerikaner Robert F. Kennedy Jr., der behauptet hatte, COVID-Impfstoffe seien extrem gefährlich und verursachten viele Todesfälle. Er sprach sogar von der «gefährlichsten» oder «tödlichsten» Impfung. Der Neffe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy hatte einen Bruder im Geist: Donald Trump.

Impfskeptiker und Verschwörungstheoretiker

Sie teilten nicht nur die Impfskepsis, sondern taten sich immer mal wieder als Verschwörungstheoretiker hervor. Das muss belohnt werden, dachte wohl Donald Trump, der Infusionen von Desinfektionsmittel im Kampf gegen das Virus empfohlen hatte, nach seiner zweiten Wahl und hievte seinen Kumpel auf den Thron des Gesundheitsamtes.

Der neue Gesundheitsminister wusste nicht, wie ihm geschah, hatte doch der Rechtsanwalt von Medizin und Gesundheitspolitik bisher so gut wie nichts am Hut. Nun muss sich der Corona-Skeptiker dank der Impfung nicht mehr mit der COVID-Pandemie herumschlagen, doch das Thema Impfung treibt den Laien immer noch um. Schliesslich gibt es noch weitere Impfungen, die er wie sein Boss Trump beargwöhnt.

Die beiden Impfskeptiker haben sich nach der Coronapandemie Kombi- und Masernimpfungen vorgenommen. Trump unterschrieb kürzlich im Weissen Haus ein Dekret und forderte, den kombinierten MMR-Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln künftig möglichst in drei einzelne Impfungen aufzuteilen und diese zeitlich gestaffelt zu applizieren. Zusammen verabreicht könnten die Impfstoffe möglicherweise «ziemlich tödlich» sein, sagte Trump.

Auf die Frage, ob es dafür Belege gebe, antwortete er: «Nein.» Er habe aber von Menschen gehört, die dies behaupteten. Wahrlich ein stichhaltiges Argument! Trump brachte dabei sein Lieblingsthema ins Spiel, Impfungen würden Autismus auslösen.

Weniger und zeitlich getrennte Impfungen könnten die Zahl der Autismus-Erkrankungen möglicherweise senken. Der US-Präsident hält an seiner Überzeugung fest, obwohl seine Gesundheitsbehörde verlauten liess, dass es keine wissenschaftlichen Belege dafür gebe.

«Diese Zensoren sind nichts Minderes als gemeingefährliche Kriegsverbrecher, die sich gerade jetzt an einem neuen Genozid, sprich Völkermord, beteiligen.» Der Sektengründer Ivo Sasek zur COVID-Impfung.

Es scheint ihn auch nicht zu kümmern, dass es in den USA gegenwärtig keine Einzelimpfungen gegen Masern, Mumps und Röteln gibt, weil die Ärztinnen und Ärzte die Kombi-Impfung benutzen. Gesundheitsexperten warnen, dass Kinder bei zeitlich gestaffelten Einzelimpfungen länger ungeschützt bleiben oder Impfungen weggelassen würden.

Die USA haben ohnehin bereits Probleme mit den Masern, erreichen doch die Infektionen in diesem Jahr einen Höchststand. Mit mehr als 2300 Fällen ist die Zahl jetzt schon höher als im gesamten 2025. Im Jahr 2000 gab es nur vereinzelt Ansteckungen, weshalb die Krankheit in den USA als besiegt galt. In den vergangenen anderthalb Jahren gab es nun mehr Fälle als in den 25 Jahren davor zusammen.

Man muss kein Prophet sein, um feststellen zu können, dass primär die Gesundheitspolitik von Trump und Kennedy dafür verantwortlich ist. Masern sind nicht so harmlos, wie Impfskeptiker gern behaupten, die Krankheit kann durchaus tödlich verlaufen. In den USA starben im vergangenen Jahr zwei Personen an der ansteckenden Krankheit.

Masernpartys für Kinder

Wir dürfen aber nicht mit dem Zeigfinger auf die USA zeigen, denn auch bei uns vertreten Verschwörungstheoretiker und sektenhafte Gruppen die Behauptung, Impfungen seien gefährlich. Manche sind auch überzeugt, dass geheime globale Mächte das Coronavirus gezüchtet und verbreitet hätten, um die Menschheit zu manipulieren und dezimieren.

Die gleichen Kreise warnen grundsätzlich vor Impfungen. Zwei Beispiele: Viele Anthroposophen sind überzeugt, dass Impfungen die natürliche Entwicklung von Kindern negativ beeinflussen. Sie berufen sich auf die Lehren ihres Gurus Rudolf Steiner, für den Krankheiten eine höhere Bedeutung und einen tieferen Sinn haben. Deshalb veranstalten sie manchmal Masernpartys für Kinder.

Dass Masern für Kleinkinder eine traumatische Krankheit und im Extremfall tödlich sein können, klammern die Eltern in ihrer spirituellen Verblendung aus.

Ein Masern erkranktes Kind. Bild: KEYSTONE

Zu den Impfkritikern gehört auch Ivo Sasek, Gründer der radikalen christlichen Gemeinschaft Organische Christus Generation. Er gehört zur Gilde der Verschwörungstheoretiker und wettert immer mal wieder gegen das Impfen.

Unheilige Allianz

Neben der Masernimpfung war ihm vor allem die COVD-Impfung ein Dorn im Auge. Er behauptete, die Massenmedien hätten Zensur betrieben und Milliarden an Schmiergeldern eingetrichen. Wörtlich: «Diese Zensoren sind nichts Minderes als gemeingefährliche Kriegsverbrecher, die sich gerade jetzt an einem neuen Genozid, sprich Völkermord, beteiligen.»

Die unheilige Allianz von Impfgegnern – Trump, Kennedy, Sekten, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker – macht deutlich, dass man besser den Wissenschaftern vertraut, die Fakten auf den Tisch legen. Fakten, die auf unzählige Studien und Untersuchungen basieren.