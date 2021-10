Dieser Obdachlose zerstört Impfskeptikerin mit 7 Worten – und das Internet feiert ihn ab

Der Clip eines obdachlosen Mannes ging in den letzten Tagen viral, weil er das Argument einer Impfskeptikerin mit einem Satz zerlegt hat. Im Netz wird er dafür gefeiert – mit ungeahnten Auswirkungen.

Der 28-sekündige Clip wurde Anfang Oktober während eines Anti-Impf-Protestes in Los Angeles aufgenommen. Dabei sind die Protestierenden zu sehen, wie sie Flaggen schwingend und mit Plakaten in den Händen die Hollywood Boulevard entlang laufen. Eine Frau macht unterdessen mit einem Megaphon auf sich und die Gruppe aufmerksam.

«Seht ihr all die obdachlosen Menschen hier?», schreit sie durch das Megaphon. «Sind sie an Covid gestorben und liegen tot auf der Strasse? Absolut nicht! Wieso?»

Vermutlich hatte sie im Sinne, die Frage selbst zu beantworten, doch dazu sollte es nicht kommen. Denn plötzlich hört man eine Stimme ausserhalb des Bildes, welche die epische Antwort abliefert: «Weil ich geimpft bin, du dummes Arsch!» Als die Kamera nach links schwenkt, ist ein Obdachloser zu sehen, wie er mit einem Einkaufswagen in die andere Richtung schlendert.

Seelenruhig schlurft er weiter, während sich die überraschte Impfskeptikerin verhaspelt und nach Worten sucht. Noch hat der obdachlose Mann keine Ahnung, welchen Jubel seine spontane gerufene Antwort im Internet auslösen wird – über 4.5 Millionen Mal wurde das Video auf Twitter bis jetzt angesehen.

Der Twitter-User «Film The Police LA» (mit richtigem Namen William Gude), der das Video gepostet hat, machte es sich im Anschluss sogar zur Aufgabe, den Obdachlosen zu finden. Mit Erfolg:

Einen Tag später findet er den gefeierten Mann: Er heisse Ray und er habe keine ID und kein Handy. Um zu beweisen, dass es wirklich derselbe Mann ist, lädt er ein Video hoch. Darin lobt er Ray, der seit sieben Jahre auf der Strasse lebt, für seinen Kommentar: «Du hast uns mit deinem Kommentar nicht nur zum Schmunzeln gebracht, sondern du hast damit auch eine starke Botschaft gesendet.»

Er wolle ihm dafür etwas zurückgeben. So richtete er für Ray eine «gofundme» Seite ein und sammelte Spenden für «alles, was Ray gerade benötige». Die Zielsumme in Höhe von 25'000 Dollars wurde mit 31'149 Dollars (Stand Montagmorgen) bereits überschritten.

Und nicht nur das: Am Freitag schrieb William auf Twitter: «Zum ersten Mal seit Jahren, schläft Ray heute drinnen.»

(saw)