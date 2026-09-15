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Emmy Awards: The Pitt gewinnt Auszeichnung als beste Dramaserie

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Noah Wyle nimmt den Emmy für den besten Hauptdarsteller entgegen. Wyle spielt in der Serie «The Pitt» einen Arzt. «The Pitt» wurde als die als beste Dramaserie mit dem Emmy honoriert.Bild: keystone

«The Pitt» gewinnt Emmy für beste Dramaserie: Alle Gewinner im Überblick

15.09.2026, 06:2215.09.2026, 07:15

Im Peacock Theater in Los Angeles fanden am Montagabend Ortszeit die 78. Emmy-Verleihungen statt. Dabei handelt es sich um eine der wichtigsten Auszeichnungen im US-amerikanischen Filmbusiness. Nachfolgend eine Überblick:

Inhaltsverzeichnis
Beste Comedyserie: «Widow's Bay»
Beste Drama-Serie: «The Pitt»
Alle Gewinner im Überblick

Beste Comedyserie: «Widow's Bay»

Die Horror-Comedyserie «Widow's Bay» ist mit dem Emmy als beste Comedyserie des Jahres ausgezeichnet worden. Die erste und bislang einzige Staffel der Serie setzte sich bei der Gala in Los Angeles unter anderem gegen Konkurrenten wie «Abbott Elementary», «The Bear: King of the Kitchen», «Hacks» und «Only Murders in the Building» durch. «Widow's Bay» war mit 19 Nominierungen in die Emmy-Gala gegangen – und konnte schliesslich insgesamt 14 Preise einsammeln, mehr als je zuvor eine Serie in der Comedy-Kategorie der Emmys.

Katie Dippold accepts the award for outstanding writing for a comedy series for &quot;Widow&#039;s Bay&quot; during the 78th Emmy Awards on Monday, Sept. 14, 2026, at the Peacock Theater in Los Angele ...
Katie Dippold nimmt den Emmy für das beste Drehbuch in einer Comedyserie für« The Widow's Bay» entgegen.Bild: keystone

«Widow's Bay» – zu sehen bei Apple TV – spielt auf einer fiktiven Insel an der Ostküste der USA. Deren Bürgermeister möchte das Image seiner etwas heruntergekommenen Heimat aufbessern. Einige der alteingesessenen Bewohner glauben jedoch, dass die Insel mit einem Fluch belegt ist.

Beste Drama-Serie: «The Pitt»

Die in Echtzeit erzählte Krankenhausserie «The Pitt» hat erneut den Emmy Award als beste Dramaserie des Jahres gewonnen. Die Produktion setzte sich bei der Gala in Los Angeles unter anderem gegen Konkurrenten wie «Pluribus - Glück ist ansteckend» und «Diplomatische Beziehungen» durch. «The Pitt» hatte den Hauptpreis in der Drama-Kategorie bereits im vergangenen Jahr gewonnen.

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Noah Wyle den Preis als «Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie» für «The Pitt» entgegen.Bild: keystone

Die Serie, die in Deutschland beim Streaming-Anbieter HBO Max läuft, spielt in der Notaufnahme eines fiktiven Hospitals in der US-Grossstadt Pittsburgh und wird vor allem für ihre humanistische Handlung und die einfühlsame Darstellung der Figuren gefeiert.

Alle Gewinner im Überblick

  • Nebendarstellerin Comedy: Kate O’Flynn («Widow’s Bay»)
  • Hauptdarstellerin Comedy: Jean Smart («Hacks»)
  • Hauptdarsteller Miniserie/TV-Film: Matthew Rhys («The Beast in Me»)
  • Nebendarstellerin Drama: Allison Janney («The Diplomat»)
  • Hauptdarstellerin Drama: Rhea Seehorn («Pluribus»)
  • Nebendarsteller Comedy: Stephen Rooth («Widow’s Bay»)
  • Beste Reality-Wettbewerbsshow: «The Traitors»
  • Hauptdarsteller Drama: Noah Wyle («The Pitt»)
  • Nebendarsteller Drama: Tom Pelphrey («Task»)
  • Hauptdarstellerin Miniserie/TV-Film: Sally Field («Remarkably Bright Creatures»)
  • Hauptdarsteller Comedy: Matthew Rhys («Widow’s Bay»)
  • Drehbuch Comedy: Katie Dippold («Widow’s Bay»)
  • Regie Drama: Saul Metzstein («Slow Horses»)
  • Beste Unterhaltungsshow: «The Late Show With Stephen Colbert»
  • Regie Comedy: Hiro Murai («The Widow’s Bay»)
  • Drehbuch Drama: Vince Gilligan («Pluribus»)
  • Beste Miniserie: «DTF St. Louis»
  • Beste Dramaserie: «The Pitt»
  • Beste Comedyserie: «The Widow’s Bay»

(her/hkl/sda/dpa)

Dieser Artikel wird laufend ergänzt.

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