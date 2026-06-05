Ein Polizeifahrzeug in Los Angeles (Symbolbild): In einem Stadtteil der Metropole fand eine Frau Sprengstoff in ihrer Garage. Bild: www.imago-images.de

USA: Frau findet 20 Stangen Dynamit in Tiefkühler – Umgebung evakuiert

Eine Aufräumaktion in Los Angeles führt zu einem stundenlangen Polizeieinsatz. Grund: der Inhalt einer Kühltruhe.

Thomas Wanhoff / t-online

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Eine Frau hat in Los Angeles beim Aufräumen in ihrer Garage einen aufsehenerregenden Fund gemacht. In einer alten Tiefkühltruhe fand sie 20 Stangen explosionsfähiges Dynamit, wie die «Los Angeles Times» berichtet. Ein grösserer Polizeieinsatz war die Folge.

Die Frau hatte offenbar keine Ahnung, dass sich der Sprengstoff in ihrem Anwesen befand. Die Polizei schickte ein Kommando zur Bombenentschärfung, das dem Bericht zufolge mehrere Stunden am Ort des Geschehens verbrachte. Anwohner nahe dem Haus im Stadtteil Valley Glen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Unklar ist, woher die Dynamitstangen stammen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Kalifornien dürfen eigentlich nur Sprengmeister und Firmen, die entsprechende Genehmigungen haben, Dynamit besitzen.

Ähnlicher Vorfall im vergangenen Sommer

Wie Polizeisprecher Warner Castillo der «Los Angeles Times» sagte, tauchten die Bombenentschärfer den Sprengstoff in Diesel, um ihn unschädlich zu machen. Der Kraftstoff stabilisierte das in den Stangen enthaltene Nitroglyzerin. Erst dann konnten die Stangen sicher abtransportiert werden.

Nach Polizeiangaben hätte eine Explosion grossen Schaden in der Umgebung anrichten können. Castillo lobte die Finderin, dass sie umgehend die Polizei alarmiert hatte.

Im vergangenen Sommer kamen drei Beamte des L. A. County Sheriff's Department ums Leben, als in einer Ausbildungsstätte in der Nähe von East Los Angeles eine Granate explodierte. Bei dem Sprengkörper handelte es sich um einen von zwei, die im Juli aus der Garage einer Wohnung in Santa Monica entfernt worden waren, nachdem sie von einem Mieter entdeckt worden waren.