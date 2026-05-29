3 Tote bei Explosion in Dallas – Notruf wegen Gasleck

Bei einer schweren Explosion in der US-Grossstadt Dallas im Bundesstaat Texas sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

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Dabei handele es sich um zwei Frauen und ein Kind, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren demnach am Mittag wegen eines Gaslecks verständigt worden. Noch während ihrer nur zweiminütigen Anfahrt sei es dann zu einer «enormen» Explosion gekommen, sagte der Sprecher.

Zur Explosion soll es während Bauarbeiten an einem Gebäude gekommen sein. Bild: keystone

Drei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden, in einem Fall in «kritischem, aber stabilem» Zustand. Zudem seien zwei Personen mit leichteren Verletzungen selbst ins Krankenhaus gefahren.

Berichte über Bauarbeiten an Gasleitung

Mehrere Medien berichteten, ein Bauunternehmer habe an dem Gebäude gearbeitet und dabei eine Gasleitung getroffen, was zu der Explosion führte. Der Sprecher der Feuerwehr wollte dazu auf Nachfrage keine Angaben machen.

Luftaufnahmen vom Nachmittag zeigten einen grossen, völlig ausgebrannten Gebäudekomplex, aus dem hohe Flammen aufsteigen. Nach Angaben der Feuerwehr dauert der Einsatz an, allerdings geht es mittlerweile weniger um Brandbekämpfung und vielmehr um die Suche nach Opfern. «Es kann durchaus sein, dass wir noch weitere Todesopfer finden», sagte der Sprecher der Feuerwehr. Bis vor kurzem sei nicht einmal die Hälfte des Gebäudes abgesucht worden. Ob es Vermisste gibt, teilte die Feuerwehr nicht mit.

Einsatzkräfte rückten mit schwerem Gerät an, um verbliebene Teile des Gebäudes abzureissen. Gleichzeitig suchten Feuerwehrleute mit blossen Händen nach Opfern. «Wenn die Ersthelfer sich durch die Trümmer wühlen und dabei auf bestimmte Dinge stossen, ist das extrem traumatisch», sagte der Sprecher. Er wies aber auch darauf hin, dass alles noch deutlich schlimmer hätte ausgehen können. (sda/dpa)