Video: watson/emanuella kälin

Explosion in maltesischer Feuerwerksfabrik: Zwei Verletzte und grosse Rauchwolke

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Am Montagmorgen erschütterte die Explosion einer Feuerwerksfabrik im Norden Maltas die Insel. Über dem Gelände stieg eine gewaltige Rauchwolke auf.

Die Explosion erzeugte eine Druckwelle, die noch in mehreren Kilometern Entfernung deutlich zu spüren war. Laut Berichten maltesischer Medien wurden zwei Männer, die auf nahegelegenen Feldern arbeiteten, durch umherfliegende Trümmerteile leicht verletzt.

Rettungs- und Einsatzkräfte rückten umgehend aus und sperrten das Gebiet weiträumig ab. Die genaue Ursache des Vorfalls ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hier der Moment der Explosion im Video:

Video: watson/emanuella kälin

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