Das Flugzeug im Dach des Einfamilienhauses: Die Familie soll zum Zeitpunkt des Absturzes nicht zu Hause gewesen sein. Bild: keystone

Kleinflugzeug stürzt in deutsches Einfamilienhaus – bisher ein Toter

In Niedersachsen stürzt ein Kleinflugzeug ab. Es trifft das Dach eines Einfamilienhauses.

Matti Hartmann / t-online

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Ein Kleinflugzeug ist in der 32'000-Einwohner-Stadt Ganderkesee in ein Haus gestürzt. Im Wrack wurde ein Toter gefunden.

Ob neben dem Piloten noch ein weiterer Mensch in der Maschine sass, ist unklar. Laut dem NDR und der «Kreiszeitung» in Syke wird in den Trümmern nach einer vermissten Person gesucht, es soll sich um einen Insassen des Flugzeugs handeln.

Unglück in Ganderkesee: 800 Meter von Flugplatz entfernt

Das Flugzeug war am Samstagvormittag um kurz nach 11 Uhr in den Dachstuhl des Einfamilienhauses gestürzt. Die Familie, die in dem Haus wohnt, war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause.

Zur Unglücksursache machte die Polizei noch keine Angaben. Um das getroffene Haus herum wurden in einem Radius von 100 Metern die Bewohner aus ihren Häusern evakuiert. Laut Polizei handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit. Die Feuerwehr schaltete unterdessen den Strom in der betroffenen Strasse ab. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Bei der abgestürzten Maschine soll es sich um eine einmotorige Cessna handeln. Etwa 800 Meter vom Unglücksort entfernt befindet sich ein Flugplatz. Der Flugplatz Ganderkesee, auch Ganderkesee Atlas Airfield genannt, ist ein Verkehrslandeplatz.

Ganderkesee liegt im Landkreis Oldenburg. Die Stadt befindet sich rund 15 Kilometer westlich von Bremen.